    首頁 > 國際

    李顯龍：台海和平重要 在台灣議題上不認為美方行事有誤

    2026/01/08 15:05 中央社
    新加坡國務資政李顯龍今天表示，台海和平至關重要，近年來各方雖聲稱維持現狀，實際行動卻加劇緊張，希望各方能逐步緩和局勢，避免誤判導致衝突升級。（美聯社）

    新加坡國務資政李顯龍今天表示，台海和平至關重要，近年來各方雖聲稱維持現狀，實際行動卻加劇緊張，希望各方能逐步緩和局勢，避免誤判導致衝突升級。

    新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）今天舉辦講座「區域展望論壇」（The Regional Outlook Forum）。

    綜合亞洲新聞台（CNA）、海峽時報（The Straits Times）報導，李顯龍在會中談話時提及，台海情勢若不穩定，不僅影響兩岸或美中關係，更衝擊整個區域與全球，台海和平相當重要。

    李顯龍表示，新加坡反對任何單方面改變現狀的行為，事實上所謂「現狀」並非靜止不變，各國立場與行動會相互影響。

    他指出，近年來各方雖聲稱維持現狀，實際行動卻加劇緊張，希望各方能逐步緩和局勢，避免誤判導致衝突升級。

    報導指出，李顯龍說，若美國希望避免與中國衝突，就會避免讓台灣成為升級的觸發點。儘管現任美國政府部分政策引熱議，但在台灣議題上不認為美方行事有誤。

    李顯龍去年5月卸任總理，交棒現任總理黃循財。依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第3代團隊領導人。

    聯合早報報導，李顯龍表示，新加坡對於美國與委內瑞拉一事深表關切，這對國際體系帶來的長期影響，讓小國感到擔心。

    他指出，對亞太國家來說，美國仍是重要安全與經濟夥伴，也是重要的投資來源；中國是重要且持續成長的經濟夥伴，與中國的合作也不限於經濟範疇。

