美國鹽湖城摩門教會驚傳槍擊 2死6傷、槍手逃逸中

美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）一間教堂驚傳槍擊案，槍手在教會外停車場行兇，造成2人死亡、6人受傷，其中3名傷者情況危急，已全數送醫搶救。警方表示，槍手犯案後火速逃逸，目前他們正在全力追捕中。

綜合外媒體報導，這是案件發生在鹽湖城的耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints，也稱：摩門教會），事發當時教堂內證在舉辦一場喪禮。鹽湖城警局發言人米爾斯（Glen Mills）透露，警方在晚間7點半左右接獲通報，指出教堂外的停車場發生槍擊事件，導致多人死傷，傷者已被送醫救治。

警方獲報趕往現場，然而槍手已逃離現場，但警方根據周遭監視器畫面鎖定一輛涉案嫌疑車輛；另有目擊者向警方供稱，聽到槍手犯案前疑似與人發生爭執，但尚未確定是否有其他人參與犯案，因此警方尚未拘捕任何嫌犯。聯邦調查局（FBI）則在社群平台X（原推特）發布聲明表示，願意向地方執法夥伴提供必要協助。

摩門教會發言人彭羅德（Sam Penrod）表示，教會已得知這起嚴重槍擊案件，也願意與執法部門合作追緝兇嫌，同時感謝第一線應變人員的努力，至於與案件有關的問題，教會將暫時統一交由警方回應。

