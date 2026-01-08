馬杜羅被抓古巴為何最害怕？ 專家揭「30天崩潰」劇本

委內瑞拉強人馬杜羅垮台，重創長期依賴其石油續命的古巴。專家示警，若斷油30天內古巴能源系統將全面崩潰。圖為哈瓦那街頭，當地經濟已陷入內爆狀態，民眾生活困苦。（法新社資料照）

隨著委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍生擒，長期依賴委國石油續命的古巴共產政權正步入毀滅邊緣。據《華爾街日報》8日報導，若美方切斷委內瑞拉對古巴的供油，古巴脆弱的能源基礎設施恐在30天內全面崩潰。而在哈瓦那街頭，老人翻找垃圾桶覓食已成常態，民眾更在恐慌中猜測：美軍下一個目標是否就是古巴？

失去委國石油 專家：30天內崩潰

德州大學能源專家皮農（Jorge R. Piñon）指出，古巴每日約需10萬桶石油，其中約3.5萬桶由委內瑞拉提供。由於古巴財政枯竭，無力在國際市場購油，且俄羅斯與墨西哥的供應量已大幅縮減，委內瑞拉的補貼供油已成為其最後生命線。皮農警告：「若沒有委內瑞拉的石油，古巴的能源與供電系統將在30天內崩潰」。

請繼續往下閱讀...

目前古巴已深陷長期斷電與斷水危機。66歲的哈瓦那居民弗洛雷斯（Reynaldo Flores）描述，當地經常連續10天無水可用，甚至曾遭遇斷水、斷電且無瓦斯煮食的絕境。

馬杜羅的倒台不僅重創經濟，更讓古巴領導層備感威脅。古巴當局證實，在美軍突襲委內瑞拉的行動中，共有32名古巴士兵與高階軍事情報官員陣亡。為此，古巴總統狄亞士—卡奈（Miguel Diaz-Canel）下令全島降半旗哀悼2天，並強制動員參加反美集會。

政治活動人士莫魯阿（Manuel Cuesta Morúa）觀察指出，古巴政府正處於極度緊張狀態，「鎮壓與監控將會加劇」。在貧窮城市，民眾已開始公開議論美國是否會效法委內瑞拉模式，進一步推翻卡斯楚兄弟傳承下來的共產政權。

人口逃亡1/4 出生率創127年來新低

經濟內爆引發了災難性的人口外流。自2020年以來，已有超過270萬人逃離古巴，約佔全島人口的4分之1，且多為年輕勞動力。古巴人口學家阿爾比祖-坎波斯（Juan Carlos Albizu-Campos）估計，目前古巴人口僅剩800萬，加上生育率下降，活產數甚至低於1899年古巴獨立戰爭結束時的水準。

曾任美國國會議員的加西亞（Joe García）形容：「古巴面對的是生存威脅，那裡充滿了絕望，以及比絕望更糟糕的現狀」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法