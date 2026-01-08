為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    金融時報：中國涉「鹽颱風」行動 侵駭美國會幕僚電郵

    2026/01/08 13:35 中央社
    「金融時報」（Financial Times）今天引述知情人士報導，中國侵駭美國聯邦眾議院多個具影響力委員會幕僚使用的電子郵件系統，為被稱作「鹽颱風」（Salt Typhoon）的網路間諜行動之一。

    報導指出，中國駭客侵入眾議院中國事務委員會部分職員，以及負責外交、情報與軍事事務等委員會助理的電郵系統。

    一名知悉這次攻擊的人士向「金融時報」表示，目前尚不清楚駭客在12月被發現的侵駭事件中，是否取得國會議員本人的電郵內容。

    路透社無法立即查實這則報導。

    白宮尚未對此發表評論。中國駐美大使館、中國外交部等也未立即回應置評請求。

    去年11月，美國聯邦參議院糾察長（Sergeant at Arms）通知多個國會辦公室發生了一起「網路事件」，駭客可能竊取無黨派的國會預算處（Congressional Budget Office）與若干參議院辦公室間的通訊內容。

    「鹽颱風」駭客行動長期以來令美國情報界深感不安。駭客據稱曾攔截美國知名政治人物與政府官員間的通話內容。

    北京方面一再否認涉入這些侵駭行動。

    去年年初，美國針對被指為駭客的尹克成（Yin Kecheng，音譯）以及資安公司四川聚信和網路技術有限公司施以制裁，指控兩者涉及「鹽颱風」網路攻擊行動。（編譯：徐睿承）1150108

