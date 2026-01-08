為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本男國中生遭「暴力毆打+連續踹頭」 1分鐘霸凌影片被瘋傳炎上

    2026/01/08 16:32 即時新聞／綜合報導
    今（8）日有一段校園霸凌影片在日本社群被瘋傳，只見一名國中少年遭同學暴力毆打，甚至慘遭連續踹頭。（圖擷取自@deathdolnote 社群平台「X」）

    日本4日才傳出栃木縣某所高中學生惡意霸凌同學，施暴影片被傳到社群短短數日，超過上億次瀏覽，驚動警方介入調查。然而事發不到一週，今（8）日又有一段校園霸凌影片在日本社群被瘋傳，只見一名國中少年遭同學暴力圍毆、還慘遭連續踹頭，施暴者還揚言殺了少年，霸凌惡行再度引發全網譁然。

    綜合日媒報導，從今日凌晨起被網友廣傳的霸凌影片，時間長達1分鐘，據傳是發生在大分市的某間國中校學內。從影片顯示，一名男學生被一群同學圍堵在走廊上，其中一名施暴者不斷將其推倒、用雙腳狠狠猛踹身體各處，還跨坐壓在男學生身上以雙手連環毆打，甚至還一邊叫囂「殺了你」，一邊故意用腳連續狠狠猛踹他的頭部。

    不僅如此，走廊上還有站著拍攝影片者與數名學生，但完全沒有人上前制止，還發生訕笑等煽動聲音。影片曝光後，立即引爆日本網友炎上，目前已累積超過1300多萬人次瀏覽，隨著影片擴散，不少網友紛紛向大分市警方、大分市教育委員會等單位致電投訴，除了要求徹查是否真有這起霸凌事件，更表示若此事為真，務必嚴懲施暴的加害者。

    報導指出，目前大分市教育委員會已發聲明，承諾已和警方著手展開調查，先是確認影片的真實性，再追查涉案學校、學生與影片拍攝日期。警方則證實，他們確實收到不少民眾通報，但目前還在進一步追查相關資料，因此無法透露更多細節。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

