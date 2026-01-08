川普退出66個國際組織部分名單曝光！ 聯合國氣候公約入列

美國總統川普簽署了一項行政命令退出66個國際組織。（法新社）

魯比歐：可能不只66個

白宮宣布，美國總統川普簽署了一項行政命令退出66個國際組織，根據美媒掌握，其中包含聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、無碳能源公約（Carbon Free Energy Compact）、聯合國大學（United Nations University）等。消息一出，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）隨後也發布聲明，表示對其他國際組織的審查仍在進行中，意指美國將退出的國際組織可能不只66個。

根據美聯社報導，已知美國即將退出的國際組織包括聯合國氣候變化綱要公約、無碳能源公約、聯合國大學、國際棉花諮詢委員會（International Cotton Advisory Committee）、國際熱帶木材組織（International Tropical Timber Organization）、大西洋合作夥伴關係（Partnership for Atlantic Cooperation）、泛美地理與歷史研究所（Pan-American Institute for Geography and History）、國際藝術委員會暨文化機構聯合會（International Federation of Arts Councils and Culture Agencies）與國際鉛鋅研究組織 （International Lead and Zinc Study Group）。

報導指出，宣布退出聯合國氣候變化綱要公約，是川普及其盟友試圖讓美國遠離關注氣候變遷國際組織的最新行動。聯合國氣候變化綱要公約是1992年由198個國家簽署的協議，旨在為發展中國家的氣候變化活動提供財政支持，它也是具里程碑意義的《巴黎氣候協定》之基礎條約。曾稱氣候變遷為「騙局」的川普，在重返白宮後不久便已再次退出《巴黎協定》。

魯比歐表示，川普政府認為這些機構職能重疊、管理不善、浪費資源，不應該浪費錢在這些機構上。他指出，這是政府對國際組織進行審核後確立的名單；他還透露，還有其他國際組織的審查仍在進行中。

