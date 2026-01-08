中國屁孩海底撈站桌上對火鍋撒尿 登報道歉「一句話」再被譙翻

中國2名少年在海底撈包廂內，站在桌上朝著火鍋撒尿。（擷取自《極目新聞》）

中國火鍋連鎖店海底撈上海一家門市，日前遭2名17歲少年在火鍋內灑尿，引爆輿論譁然，2人隨後被業者告上法院，2人及父母被判賠人民幣220萬元（約新台幣1000萬）；當事人之一今天（8日）登報道歉，不料，疑因措辭不當，再遭網友圍剿。

綜合媒體報導，《人民法院報》3版今天刊登唐姓少年及其父母的道歉聲明。唐姓少年稱，「我深刻認識到自己的錯誤行為，在此向四川新派餐飲管理集團有限公司、上海撈派餐飲管理有限公司表示真誠的歉意。我也接受到了來自家長、學校、公安、法院，以及網絡廣大消費者的批評與教育，我會吸取深刻的教訓，改過自新。長大後，我要努力成為一位對家庭，對國家，對社會有擔當的人。」

對此，網友留言大酸，「我以為是7歲，沒想到17歲！」「我還以為不到10歲的小孩呢，一點羞恥心還沒有嗎？」「17歲不是7歲，還談什麼『長大後』，不知道的人還以為是5、6歲小孩寫的檢討書呢。」

另有網友質疑，「道歉人登報為啥不寫實名」「哪有名字？哪間餐廳？哪個人？都不清不楚，這不是個有效的聲明。」「致歉人那兒怎麼沒有吳某（另一名當事人）？」

據此前報導，事發去年（2025年）2月，唐姓和吳姓2名少年在海底撈包廂內用餐時，站在桌上朝著火鍋撒尿，並相互拍攝影片，之後2人被行政拘留。上海市黃浦區法院於9月判令這2名未成年人及其監護人，在指定報刊上賠禮道歉，賠償相關企業人民幣220萬元。

