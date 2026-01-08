為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    魯比歐不演了！驚爆美將「拿走所有石油」 無限期接管委國出口

    2026/01/08 12:12 編譯陳成良／綜合報導
    美國國務卿魯比歐（右）在國會證實美方計畫「拿走所有的油」，身旁的國防部長赫格塞斯（左）則負責執行海上能源封鎖。兩人7日赴參議院簡報委內瑞拉局勢，展現美方強勢接管委國能源的決心。（彭博）

    美國介入委內瑞拉的戰略意圖，隨著官員發言而日益清晰。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週三（7日）在國會證實：「我們正準備執行一項協議，拿走所有的油（take all the oil）。」這項由美國政府「無限期」接管他國石油銷售的計畫，被《紐約時報》形容為現代史上前所未見，甚至遭專家批評帶有強烈的「帝國主義控制」色彩。

    美能源部長：無限期監督銷售

    據《紐約時報》報導，川普政府官員提出了一項大膽計畫，宣示美國將實質介入委內瑞拉的石油產業。美國能源部長萊特（Chris Wright）在邁阿密的一場能源會議上表示，美國打算維持重大控制權，包括「無限期」監督其生產與銷售。萊特指出：「未來，我們將把委內瑞拉生產的石油賣到市場上」。

    哥倫比亞大學全球能源政策中心主任波多夫（Jason Bordoff）對此表示震驚，他形容這種安排「讓人想起早期的讓步和帝國主義控制時代」。他指出，若一個國家為了進入全球市場，被迫讓美國經營其石油產業並拿走大部分財富，這在現代石油市場歷史上是前所未有的。《紐時》分析，這類提案最近似的歷史案例，要追溯到19世紀委內瑞拉還是西班牙殖民地時期。

    白宮喊成交 委國企未證實

    此外，美委雙方對於協議進度也出現說法不一的情況。白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）週三聲稱雙方「已經達成協議」；然而，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）隨後發布的聲明卻指出談判「正在進行中」，且強調是在現有國際框架下，並未證實同意交出石油控制權。

    該計畫的合法性也備受質疑。史丹佛大學國際法專家韋納（Allen S. Weiner）警告，若委內瑞拉是在美軍壓境的武力脅迫下簽署協議，在國際法上將被視為無效（illegitimate）。此外，美國憲法規定政府支出需經國會撥款，行政部門是否有權直接處置這筆「石油收益」，在法律上也存在巨大疑問。

    報導分析，儘管爭議重重，但隨著國際油價跌至每桶56美元的5年低點，川普政府似乎試圖透過掌控委內瑞拉這個能源大國，來主導全球能源話語權，即便這意味著必須面對外界對於「掠奪」的指控。

