外籍快閃詐騙案激增3倍 日警揭與「中國犯罪集團」有關

持「短期停留簽證」入境日本、卻涉嫌從事特殊詐欺案件而被逮捕的外國人，經日警追查發現，這些外籍詐欺嫌犯背後與「中國匿名流動型犯罪集團」密不可分。（圖擷取自社群平台「X」）

日本警察廳指出，持「短期停留簽證」入境日本、卻涉嫌從事特殊詐欺案件而被逮捕的外國人數量明顯增加，單是去年1至10月，被捕人數就高達59人，為前年同期的3倍。根據警方追查，這些外籍詐欺嫌犯背後與「中國匿名流動型犯罪集團」密不可分，這些組織利用「帶球跑」快閃模式，在日本反覆進行非法勾當。

根據日媒報導，緬甸等多個位於東南亞國家的詐騙據點，儘管從去年起遭到強力掃蕩，但整體活動仍相當活躍，還有部分中國匿名流動型犯罪集團開始轉向「快閃式」犯案模式，為了確保人力，這些犯罪組織廣泛從海外招募底層人員（即車手），並透過「多人傳接力」的方式運送現金，試圖降低躲避執法部門追緝的風險。

請繼續往下閱讀...

根據日本警察廳統計資料，去年逮捕的59名外籍詐欺嫌犯，有42人涉嫌假冒警察詐欺；另有17人涉及社群網站（SNS）投資詐騙與感情詐騙。依據國家劃分，馬來西亞籍占34人為最高，其次為中國籍、台灣籍共22人，其餘則來自韓國、越南及新加坡。警方指出，馬來西亞、台灣等享有日本免簽證待遇的國家，案件數量明顯突出。

警察廳指出，在分工角色上，這批外籍嫌犯有高達8成、約50人，是負責接觸被害人、收取現金的「車手」，其他人則是參與運輸現金。許多被捕嫌犯供稱是在社群網站上看到「到日本幫忙搬運物品」等高薪打工或工作，進而被誘騙入境，顯示背後運作組織利用入境便利性，派遣車手快速進出日本，並在受害者察覺前撤離。

警察廳表示，目前日本國內出現了專門為中國犯罪組織服務的「招募人」，並將負責成員送往海外詐騙基地擔任中介，這些詐騙基地內部往往充滿暴力控制，不僅涉及金融犯罪，甚至涉及嚴重的「人口販運」等社會問題。警察廳強調，會持續強化國際合作與邊境查緝，防止短期滯在制度遭犯罪集團濫用，遏止跨國詐騙犯罪蔓延。

另據聯合國、國際刑警組織（ICPO）等機構報告，散步在東南亞各地的詐騙據點，每年會透過地下銀行洗錢，進行高達數百億美元規模的洗錢活動，還導入包含自動語音電話、翻譯軟體及生成式人工智慧（AI）等新技術，使得詐騙手法日益精密。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關新聞請見：

中國詐團徵「暗黑打工」 騙日本人信用卡資料購物

日本人也被騙去柬埔寨當豬仔 揭詐團管理層都是中國人

從沒約出來見過面 日本大叔遭美女戀愛投資詐騙近千萬

姓名曝光！中國男在日本詐騙被捕 據點搜出1.63億元日鈔

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法