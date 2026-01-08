為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普支持制裁俄羅斯法案切斷軍事行動資金 最快下週投票

    2026/01/08 12:20 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國共和黨參議員葛蘭姆表示，川普支持制裁俄羅斯法案。（美聯社）

    美國共和黨參議員葛蘭姆表示，川普支持制裁俄羅斯法案。（美聯社）

    美國總統川普近日支持1項旨在從經濟上削弱俄羅斯的強硬制裁方案。南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，他7日早些時候在白宮會見川普，川普在會晤中支持醞釀數月的制裁俄羅斯法案。

    根據《美聯社》報導，此法案主要由葛蘭姆和康乃狄克州民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）共同起草，允許美國政府對購買俄羅斯石油、天然氣、鈾和其他出口產品的國家徵收關稅和實施二級制裁。此舉旨在切斷俄羅斯大部分軍事行動的資金來源。

    葛蘭姆7日表示，川普支持法案可謂恰逢其時，因為烏克蘭正在為和平做出讓步，而俄羅斯普廷只會空談，繼續殺害無辜民眾。

    葛蘭姆指出，制裁法案最快可能在下週進行投票，但目前尚不清楚可能性有多高。若眾議院通過1項縮減版的政府撥款方案，參議院將於下週審議制裁方案。下下週是參議院休會期，恰逢馬丁路德金紀念日（Martin Luther King Jr. Day）。

    值得注意的是，葛蘭姆先前曾暗示川普認可制裁法案，但隨後遭遇阻礙。白宮要求對制裁方案進行一些修改，並給予川普一定的靈活性。

    白宮官員7日向《美聯社》證實，川普支持制裁法案，可未詳細說明是否達成任何修改。

