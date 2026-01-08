拒撤回川普目標！魯比歐下週飛丹麥攤牌：就是要「買下格陵蘭」

美國國務卿魯比歐（右）7日與國防部長赫格塞斯（左後）赴國會簡報。魯比歐證實下週將親赴丹麥，傳達川普收購格陵蘭「絕不退讓」的強硬立場，後方防長的身影也暗示了美方保留軍事選項的決心。 （歐新社）

美國意圖取得格陵蘭的野心並非說說而已。據《路透》報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）7日證實下週將親赴丹麥會晤該國領袖；儘管歐洲盟友強烈反彈，魯比歐已明確暗示，華府「不會撤回」川普總統取得這座北極島嶼控制權的目標，且談判核心鎖定在「收購」。

魯比歐傳達川普意志：絕不退讓

報導指出，魯比歐此行並非為了安撫盟友，而是為了執行川普的意志。他在面對記者詢問時釋放強烈訊號，表示美國不會放棄對格陵蘭的戰略目標。消息人士透露，魯比歐週一在國會的一場機密簡報中向議員直言，川普政府的目標就是「買下這座島嶼」，而非僅止於租借或軍事合作。

保留軍事選項 共和黨大老轟「自殘」

當被問及若丹麥拒絕出售，美國是否願意冒著危及北約（NATO）存續的風險動武時，魯比歐語帶玄機地表示，川普「保留了解決此目標的軍事選項權利」，但他補充：「作為外交官，我們總是傾向以不同方式解決問題。」意指希望丹麥能接受「破財消災」。

這種強硬姿態引發共和黨內部大老強烈不滿。參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）罕見發表聲明，痛批川普政府對盟友的威脅與恐嚇是「不體面且適得其反」。他更嚴厲警告：「動用武力奪取美國最忠實盟友的主權領土，將是對美國及其全球影響力極具災難性的『戰略自殘』。」

面對美方步步進逼，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與格陵蘭外交部長莫茲費爾特（Vivian Motzfeldt）已緊急請求與魯比歐會面。拉斯穆森在社群媒體上呼籲：「叫囂比賽必須被更理性的對話取代。」

不過，格陵蘭國會議員切姆尼茨（Aaja Chemnitz）接受《路透》訪問時重申立場，強調「格陵蘭從來不是非賣品，未來也絕不出售」，並對美方官員未排除軍事干預的可能性感到「完全駭人聽聞（completely appalling）」。

