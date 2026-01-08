習近平贈禮清單曝！ 消息人士：李在明收到彭麗媛專輯

南韓政界消息人士8日透露，南韓總統李在明日前對中國進行國是訪問期間，收到中國國家主席習近平（左）夫人彭麗媛（右）的專輯。（法新社資料照）

南韓政界消息人士8日透露，總統李在明日前對中國進行國是訪問期間，收到中國國家主席習近平贈送的電動腳踏車等禮物，其中包括中國第一夫人彭麗媛的專輯。

韓聯社報導，按外交慣例，青瓦台未對中方贈禮的具體內容作出公開說明。但南韓政界消息人士指出，習近平向李在明贈送了電動腳踏車、陶瓷及茶具套組、繪畫作品等，另有收錄夫人彭麗媛演唱歌曲的專輯。

報導稱，習近平還另行準備了蘋果、柿餅等水果禮品。韓聯社分析，中方可能考量去年10月習近平訪韓出席亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議期間，李在明曾贈予慶州皇南餅，此次才以水果回禮。

李在明本月4日至7日對中國進行國是訪問。李在明向習近平贈送「麒麟圖」和金箔龍紋畫框，向彭麗媛贈送南韓傳統工藝飾品及美容儀。此外，韓方還決定以此次訪中為契機，將南韓澗松美術館收藏的1對石獅雕像捐贈給中方。

南韓總統李在明本月4日至7日對中國進行國是訪問。由左至右分別為李在明夫人金惠景、李在明、習近平、彭麗媛。（法新社）

