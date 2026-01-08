為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    從加勒比海追到冰島！假旗油輪遭美扣押 俄跳腳要求釋放船員

    2026/01/08 11:02 即時新聞／綜合報導
    經歷長達兩週追逐，7日美方已成功攔截原名「貝拉一號」的假旗油輪。（美聯社）

    經歷長達兩週追逐，7日美方已成功攔截原名「貝拉一號」的假旗油輪。（美聯社）

    美國從加勒比海追捕至冰島海域，終於在7日將改名「馬利內拉號」（Marinera，原名「貝拉一號Bella-1」）的假旗油輪扣押，俄羅斯對此表示，要求美國確保在北大西洋被扣押船隻上的俄羅斯船員能夠迅速返回祖國。

    綜合媒體報導，原名「貝拉一號」的油輪上月涉嫌懸掛假國旗（false flag）從伊朗啟航駛向委國，準備裝載原油；油輪在加勒比海域遭美海岸防衛隊鎖定。美方指控其未懸掛可供辨識的有效國旗，企圖登船查緝，但「貝拉一號」拒絕配合，掉頭逃向大西洋。

    遭美國海岸防衛隊追捕期間，「貝拉一號」多次打出俄羅斯牌，包括漆上俄國國旗、透過無線電聲稱獲莫斯科授權航行，並以新船名「馬利內拉號」登記於俄羅斯官方船籍，俄羅斯向美國務院及國土安全委員會（HSC）正式提出外交請求，要求停止追捕。

    不過經歷長達2週追逐，7日美方已成功攔截該油輪，當時附近海域出現了俄羅斯潛艦與軍艦疑似為其護航，令美俄緊張局勢進一步升溫。對此，俄羅斯交通部表示：「任何國家都無權對在其他國家管轄範圍內正式註冊的船舶使用武力。」

    同時俄羅斯要求美國確保在北大西洋被扣押船隻上的俄羅斯船員能夠迅速返回祖國，但未透露船上共有多少名俄羅斯人。

