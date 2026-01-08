為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    執念很深！外媒列出美國渴望獲取格陵蘭歷史

    2026/01/08 10:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普對格陵蘭的渴望再度受到國際關注。圖為格陵蘭首府努克。（路透）

    美國總統川普對格陵蘭的渴望再度受到國際關注。圖為格陵蘭首府努克。（路透）

    美國總統川普對委內瑞拉採取軍事干預行動後，川普對格陵蘭的渴望再度受到國際關注。對此《美聯社》指出，美國一直將格陵蘭視為戰略要地，並介紹相關歷史。

    在1867至1868年期間，美國在購買阿拉斯加後對格陵蘭展現興趣。美國從俄羅斯手中購得阿拉斯加後，時任國務卿史瓦德 （William Seward）領導的官員們討論了收購格陵蘭的可能性，將其作為美國向北極擴張戰略的一部分。

    史瓦德指出，格陵蘭擁有豐富的天然資源，包括煤炭。但由於國會對再次收購北極地區沒有興趣，該想法最終未能實現。

    美國1910年提出涉及格陵蘭的土地交換方案。在塔夫特（William Howard Taft）總統任期內，美國外交官向丹麥提出1項複雜土地交換計畫，擬將格陵蘭轉讓給美國，以換取美國在其他地區的讓步，對此丹麥拒絕了提議。

    美國1946年正式提出購買要約。杜魯門（Harry Truman）政府在冷戰初期正式向丹麥提出以價值1億美元（約台幣31.5億元）黃金購買格陵蘭，理由是格陵蘭具有重要戰略意義。在二戰期間，美國於格陵蘭興建的機場曾是飛往歐洲的軍用飛機的重要加油站。

    雖丹麥拒絕提議，但美國仍在格陵蘭保持其軍事存在，即皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。

