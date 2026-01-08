「出身成弱點」金正恩低調過42歲生日 官媒一片沉默

北韓領導人金正恩低調迎接42歲生日。（路透資料照）

北韓領導人金正恩今天（8日）低調迎接42歲生日，與其父輩不同，他並未宣布在國內舉行任何公開慶祝活動，截至發稿，北韓官方媒體今年也仍未就此發出相關報導。

綜合媒體報導，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》當天在頭版刊登社論，敦促各級幹部在預計於今年年初召開的第9次勞動黨代表大會前，加強思想動員。對外宣傳媒體《朝中社》也僅報導內閣及經濟指導機構的相關消息。

外界普遍認為，金正恩生於1984年1月8日，但北韓從未正式公布金正恩的出生日期，唯一一次間接提及是在2014年，當時《朝中社》報導美國NBA前球星羅德曼（Dennis Rodman）到訪，指其「在元首（金正恩）生日之際到訪」。

在北韓，最高領導人的生日通常被定為國家節日。自2011年底掌權以來，統治北韓的金家第3代金正恩被認為已建立了絕對領導地位，但與已故父親金正日和祖父金日成不同，他的生日尚未被正式慶祝過。金正日和金日成的生日，分別被定為「光明星節」（2月16日）和「太陽節」（4月15日），是北韓最盛大的2個節日，慶祝活動包括大張旗鼓的宣傳和表忠心運動，甚至有大規模閱兵儀式。

相比之下，金正恩生日不僅未被定為紀念日，官方媒體也始終保持「沉默」。此前有觀察人士推測，金正恩可能認為他還太年輕，又或者金正恩可能擔心會對他已故母親高容姬帶來不必要的關注；據悉高容姬來自日本，也非他父親的第1任妻子，這些原因都可能削弱金正恩「白頭山血統」的合法性。

