    國際

    向川普交投名狀？英軍助美獵殺俄國油輪 倫敦：證明歐洲價值

    2026/01/08 10:30 編譯陳成良／綜合報導
    美英聯手重創「影子船隊」。美國海岸防衛隊在英國海空軍支援下，於北大西洋成功鎖定並扣押滿載委內瑞拉原油的俄籍油輪「馬利內拉號」（遠方船隻）。圖為美方人員正透過望遠鏡監控目標。（路透）

    美英聯手重創「影子船隊」。美國海岸防衛隊在英國海空軍支援下，於北大西洋成功鎖定並扣押滿載委內瑞拉原油的俄籍油輪「馬利內拉號」（遠方船隻）。圖為美方人員正透過望遠鏡監控目標。（路透）

    美軍在北大西洋成功扣押俄羅斯籍油輪「馬利內拉號」（Marinera），背後關鍵助力首度曝光。英國國防部證實，英軍在行動中提供了關鍵的海空支援。據《彭博》分析，倫敦當局此舉意在向美國總統川普遞出「投名狀」，證明即便在格陵蘭購島爭議升溫之際，英國仍是美國不可或缺的安全夥伴。

    英出動戰機軍艦 助美軍驚險登船

    英國國防大臣希利（John Healey）向國會證實，應美方請求，英國皇家空軍（RAF）出動偵察機，皇家海軍輔助艦隊的「泰德力量號」（RFA Tideforce）也參與了行動，協助美國海岸防衛隊在蘇格蘭與冰島之間的惡劣海象中，成功登上並扣押這艘俄籍油輪。希利盛讚美軍人員展現了「巨大的勇氣與專業」。

    這艘名為「馬利內拉號」（前身為貝拉一號）的油輪，被認定是載運委內瑞拉原油、違反制裁的「影子船隊」（shadow fleet）成員。英國國防部強調，此舉符合國際法，英國不會對公海上的惡意活動袖手旁觀。

    同床異夢？美打委內瑞拉、英打俄羅斯

    有趣的是，美英雙方對此行動的定調截然不同。川普政府將此視為針對委內瑞拉馬杜羅政權及「毒品恐怖主義」的執法勝利；然而，對於英國首相施凱爾（Keir Starmer）而言，這是遏止俄羅斯利用非法石油資助烏克蘭戰爭的一環。

    英國官員私下向《彭博》透露，這場行動的時機點「極佳」，正值川普質疑歐洲盟友價值之際，英國藉此展示其能協助美國嚇阻來自俄羅斯與伊朗的威脅。倫敦智庫「皇家聯合軍種國防研究所」（RUSI）軍事科學主任薩維爾（Matthew Savill）分析，這顯示即便美歐在政治上存在分歧，軍事合作仍能緊密運作。

    行動結束後，施凱爾與川普於週三（7日）晚間通話。唐寧街發言人表示，兩人討論了油輪扣押、烏克蘭局勢及委內瑞拉行動。值得注意的是，針對川普近期重申有意收購格陵蘭一事，施凱爾在電話中明確表達了英國立場，即支持丹麥擁有格陵蘭主權，試圖在展現盟友價值的同時，守住歐洲的地緣政治底線。

