    美軍突襲變屠殺？ 委內瑞拉證實「100人慘死」 馬杜羅夫婦也受傷

    2026/01/08 11:22 編譯陳成良／綜合報導
    卡貝友被視為委國政壇手段最殘暴的「二號人物」，也是馬杜羅倒台後，唯一能掌控軍警特務與武裝團體的關鍵強人。（路透資料照）

    美軍特種部隊突襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的行動，其慘烈代價遠超外界想像。委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）週三（7日）晚間首度證實，這場行動造成至少100人死亡，另有約100人受傷。他憤怒指控美軍「冷血」殺害了馬杜羅的安全衛隊，並透露馬杜羅夫婦在被捕過程中雙雙掛彩。

    據《路透》報導，卡貝友在國家電視台的節目中語氣沉重地表示：「截至目前，我是指截至目前為止，已有100人死亡，受傷人數也相當。」

    卡貝略被視為委國政壇手段最殘暴的「二號人物」，也是馬杜羅倒台後，唯一能掌控軍警特務與武裝團體的關鍵強人。軍系出身的他不僅手握槍桿子，更因涉嫌領導販毒集團，長期遭美國司法部懸賞千萬美元通緝。據分析，由這位目前實質掌權的強硬派出面定調傷亡，顯示委國殘存勢力正試圖整合內部反美情緒，與華府進行最後的博弈。

    卡貝友公布的數字數字直接挑戰了美方的說法。據《華盛頓郵報》此前引述美國官員的評估，美方原本認為死亡人數約為75人。

    卡貝友形容這是對委內瑞拉「可怕的攻擊」，並指控大部分陣亡者是馬杜羅的維安人員，遭到美軍「冷血」（in cold blood）射殺。此外，古巴政府也證實，其派駐在委內瑞拉的軍事與情報人員在行動中喪生，顯示美軍火力全開，並未區分目標國籍。

    馬杜羅腿受傷 夫人頭部遭重擊

    除了慘重傷亡，卡貝友也揭露了馬杜羅夫婦的傷勢。他指出，馬杜羅在被美軍強行帶走時腿部受傷，而第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）則頭部受創。儘管兩人在紐約出庭時能自行行走，但這證實了逮捕過程充滿暴力。

    對於這場代號「絕對決心」的軍事行動，美國國防部日前聲明將其定調為「極其複雜但執行成功」的任務，並強調美軍美軍零死亡（僅7人受傷）。相較於美方的自信，委內瑞拉官方則充滿憤怒，卡貝友在節目中讚揚陣亡者英勇，並宣布全國軍方將為此次死難者哀悼一週。

