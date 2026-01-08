為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    沒招了！求習近平無效 李在明改扮「企鵝」討好金正恩

    2026/01/08 10:14 編譯陳成良／綜合報導
    南韓總統李在明在社群平台X貼出兩隻企鵝依偎的照片，將自己與金正恩暱稱為「波在明」與「波正恩」，引用人氣動畫《波露露》喊話北韓重返對話，與當前劍拔弩張的半島局勢形成強烈反差。（圖取自李在明X平台）

    南韓總統李在明在社群平台X貼出兩隻企鵝依偎的照片，將自己與金正恩暱稱為「波在明」與「波正恩」，引用人氣動畫《波露露》喊話北韓重返對話，與當前劍拔弩張的半島局勢形成強烈反差。（圖取自李在明X平台）

    面對朝鮮半島日益升高的核武危機，剛結束訪中行程的南韓總統李在明使出令人意想不到的「軟實力」外交手段。他在社群媒體上發文，將自己與北韓領導人金正恩比作一對相親相愛的企鵝，並引用南韓超人氣卡通「波露露」（Pororo），公開呼籲這位獨裁者與他會面。

    自稱「波在明」 喊話「波正恩」出來見面

    據《法新社》報導，李在明7日在社群平台X上發文表示，希望能克服朝鮮半島目前「動盪與敵對的異常狀態」。他在文中寫道：「去見面吧，波在明（Po Jae Myung）與波正恩（Po Jong Un）。」

    這段話明顯是在致敬南韓家喻戶曉的兒童動畫《淘氣小企鵝波露露》（Pororo the Little Penguin）。值得注意的是，這部動畫不僅在南韓極為成功，更具有特殊的政治象徵意義：在2000年代初期兩韓關係和緩時，該動畫的初期製作曾外包給北韓工作室參與，是兩韓文化合作的罕見結晶。

    李在明此舉正值其外交困境之際。他剛結束對中國的訪問，期間曾請求北京協助將平壤拉回談判桌，但成效未明。與此同時，北韓已多次宣稱其核武國家地位「不可逆轉」，兩韓關係正處於多年來的最低點。

    此外，李在明的溫情路線也與其前任形成強烈對比。南韓前總統尹錫悅去年因試圖暫停文人統治而遭罷免，目前正面臨指控，被控曾試圖挑釁平壤，以此作為實施軍事統治的藉口。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播