沒招了！求習近平無效 李在明改扮「企鵝」討好金正恩

南韓總統李在明在社群平台X貼出兩隻企鵝依偎的照片，將自己與金正恩暱稱為「波在明」與「波正恩」，引用人氣動畫《波露露》喊話北韓重返對話，與當前劍拔弩張的半島局勢形成強烈反差。（圖取自李在明X平台）

面對朝鮮半島日益升高的核武危機，剛結束訪中行程的南韓總統李在明使出令人意想不到的「軟實力」外交手段。他在社群媒體上發文，將自己與北韓領導人金正恩比作一對相親相愛的企鵝，並引用南韓超人氣卡通「波露露」（Pororo），公開呼籲這位獨裁者與他會面。

自稱「波在明」 喊話「波正恩」出來見面

據《法新社》報導，李在明7日在社群平台X上發文表示，希望能克服朝鮮半島目前「動盪與敵對的異常狀態」。他在文中寫道：「去見面吧，波在明（Po Jae Myung）與波正恩（Po Jong Un）。」

這段話明顯是在致敬南韓家喻戶曉的兒童動畫《淘氣小企鵝波露露》（Pororo the Little Penguin）。值得注意的是，這部動畫不僅在南韓極為成功，更具有特殊的政治象徵意義：在2000年代初期兩韓關係和緩時，該動畫的初期製作曾外包給北韓工作室參與，是兩韓文化合作的罕見結晶。

李在明此舉正值其外交困境之際。他剛結束對中國的訪問，期間曾請求北京協助將平壤拉回談判桌，但成效未明。與此同時，北韓已多次宣稱其核武國家地位「不可逆轉」，兩韓關係正處於多年來的最低點。

此外，李在明的溫情路線也與其前任形成強烈對比。南韓前總統尹錫悅去年因試圖暫停文人統治而遭罷免，目前正面臨指控，被控曾試圖挑釁平壤，以此作為實施軍事統治的藉口。

<이 한반도에도 언젠가는 혼란과 적대의 비정상이 극복되고, 서로 존중하며 공존공영하는 날이 오겠지요. 북측에도 새해 복 많이 내리기를..>



만나라, 뽀재명과 뽀정은



https://t.co/UJBYAYx2vh — 이재명 （@Jaemyung_Lee） January 7, 2026

