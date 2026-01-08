為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    格陵蘭議題陷僵持！ 魯比歐計劃下週與丹麥官員會面

    2026/01/08 09:45 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國務卿魯比歐表示，計劃下週與丹麥官員會面。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐表示，計劃下週與丹麥官員會面。（美聯社）

    美國政府重申獲取格陵蘭的意圖，強調不排除動用軍事力量後，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告，若美國強行接管格陵蘭，北約將不復存在。在美國與丹麥陷入僵持之際，美國國務卿魯比歐近日表示，計劃下週與丹麥官員會面。

    根據《美聯社》報導，魯比歐7日在國會山莊與參眾兩院全體成員舉行機密簡報會，但他沒有回答記者關於政府是否願意冒險採取針對格陵蘭島的軍事行動，從而危及北約聯盟的問題，只說會與丹麥官員會面。

    魯比歐說「我今天來這裡不是為了談論丹麥或軍事干預，我下週會與他們會面，屆時我們會進行討論，我對此沒有其他補充。」

    《美聯社》文章中魯比歐僅提到「他們」，沒說具體會面對象。雖格陵蘭政府網站6日發布的聲明顯示，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）和格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）已請求與魯比歐會面，但尚未確定魯比歐是否會與他們會面。

    另外，在魯比歐表示計劃與丹麥官員會面同日，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也告訴記者，總統川普針對格陵蘭議題的首選始終是外交手段。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播