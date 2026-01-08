為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    抗爭死傷擴大！ 伊朗司法總監：絕不寬恕「資敵」示威者

    2026/01/08 10:39 即時新聞／綜合報導
    伊朗司法總監艾杰7日警告示威者稱，絕不會寬恕幫助「敵人」對抗伊斯蘭共和國的任何人。（法新社資料照）

    伊朗司法總監艾杰7日警告示威者稱，絕不會寬恕幫助「敵人」對抗伊斯蘭共和國的任何人。（法新社資料照）

    伊朗國內一場因經濟困境而起、已持續多天的抗議活動正蔓延加劇。路透報導，伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）7日警告示威者稱，絕不會寬恕幫助「敵人」對抗伊斯蘭共和國的任何人，同時抨擊以色列和美國採取混合手段攻擊伊朗。

    這波抗議浪潮由民眾對生活成本不斷上漲的憤怒所引發，去年12月28日，全國經濟中心德黑蘭大市集的商人罷市後，迅速蔓延至其他地區，並獲得美國與以色列公開支持。美國總統川普（Donald Trump）強調，如果安全部隊向民眾開火，他將出手援助示威者，讓德黑蘭面臨龐大國際壓力。

    伊朗官方媒體報導，伊朗司法機關負責人、首席大法官艾杰7日公開表示，「在以色列和美國總統發出聲明之後，那些走上街頭發動騷擾和動亂的人已沒有任何藉口。」

    艾杰說，「從現在開始，任何幫助敵人對抗伊斯蘭共和國和民眾安寧的人，都將受到嚴懲。」與此同時，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也誓言，「絕不向敵人屈服。」

    挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，在伊朗這場3年來最嚴重的抗議鎮壓中，前10天已有超過27人喪生，其中又以庫德族與羅爾族（Lor）等少數族裔居住的西部地區傷亡人數最多。

    總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）則發出報告稱，死亡人數至少達36人，另有至少2076人被當局逮捕。

    伊朗政府拒絕公布示威者的死傷人數，僅表示至少有2名安全部隊成員死亡，數十人受傷。這是自2022至2023年間，因女子艾米尼（Mahsa Amini）在被拘留期間死亡而引發全國性示威以來，伊朗最嚴重的一場抗議運動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播