抗爭死傷擴大！ 伊朗司法總監：絕不寬恕「資敵」示威者

伊朗司法總監艾杰7日警告示威者稱，絕不會寬恕幫助「敵人」對抗伊斯蘭共和國的任何人。（法新社資料照）

伊朗國內一場因經濟困境而起、已持續多天的抗議活動正蔓延加劇。路透報導，伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）7日警告示威者稱，絕不會寬恕幫助「敵人」對抗伊斯蘭共和國的任何人，同時抨擊以色列和美國採取混合手段攻擊伊朗。

這波抗議浪潮由民眾對生活成本不斷上漲的憤怒所引發，去年12月28日，全國經濟中心德黑蘭大市集的商人罷市後，迅速蔓延至其他地區，並獲得美國與以色列公開支持。美國總統川普（Donald Trump）強調，如果安全部隊向民眾開火，他將出手援助示威者，讓德黑蘭面臨龐大國際壓力。

伊朗官方媒體報導，伊朗司法機關負責人、首席大法官艾杰7日公開表示，「在以色列和美國總統發出聲明之後，那些走上街頭發動騷擾和動亂的人已沒有任何藉口。」

艾杰說，「從現在開始，任何幫助敵人對抗伊斯蘭共和國和民眾安寧的人，都將受到嚴懲。」與此同時，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也誓言，「絕不向敵人屈服。」

挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，在伊朗這場3年來最嚴重的抗議鎮壓中，前10天已有超過27人喪生，其中又以庫德族與羅爾族（Lor）等少數族裔居住的西部地區傷亡人數最多。

總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）則發出報告稱，死亡人數至少達36人，另有至少2076人被當局逮捕。

伊朗政府拒絕公布示威者的死傷人數，僅表示至少有2名安全部隊成員死亡，數十人受傷。這是自2022至2023年間，因女子艾米尼（Mahsa Amini）在被拘留期間死亡而引發全國性示威以來，伊朗最嚴重的一場抗議運動。

