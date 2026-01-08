為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    委內瑞拉模式讓他們背脊發涼！中俄靜悄悄 伊朗剉咧等

    2026/01/08 06:38 國際新聞中心／綜合報導
    伊朗爆發3年來最嚴重的民眾抗議事件，警民衝突迄今已造成超過27人喪生。（法新社）

    伊朗爆發3年來最嚴重的民眾抗議事件，警民衝突迄今已造成超過27人喪生。（法新社）

    隨著美國對委內瑞拉的軍事與政治介入升級，伊朗正密切關注情勢發展，並從中發現使其不安的類似情境。伊朗視美國對馬杜羅的政治與軍事壓力，為可能在全球加強其戰略壓制的訊號，德黑蘭正感受到一種令其不安的既視感。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍近期突襲卡拉卡斯抓捕馬杜羅的行動，顯然已將美國總統川普首次任期的「極限施壓」（Maximum Pressure）政策，提升到全新的高度—從經濟封鎖進化為直接的軍事與司法干預。對德黑蘭而言，最令人擔憂的平行之處，在於川普似乎已不再滿足於透過制裁迫使對方回到談判桌，而是轉向實質的「政權更迭」（regime change）。

    委內瑞拉在前總統查維斯時代起，便與伊朗建立深厚的戰略聯盟。兩國都坐擁龐大石油儲量，並長期視美國為共同對手，據此彼此支援。伊朗曾派遣油輪協助運送委內瑞拉石油，並與卡拉卡斯簽署數十項雙邊協議，包括20年合作計畫以重建委內瑞拉煉油廠，並強化軍事合作。

    對伊朗而言，馬杜羅倒台意味著德黑蘭喪失西半球的最重要盟友之一，可能削弱伊朗在全球地緣政治中的戰略佈局。而伊朗與委內瑞拉在應對美國施壓時，都曾寄望於中國與俄羅斯的戰略支持。但在馬杜羅被捕的前夕，儘管他才剛接見中國特使，美軍的突襲依然如期而至，中俄也未採取實質性的軍事干預。

    這種大國支持的侷限性讓伊朗感到寒心。德黑蘭的1名分析家指出，如果美國可以進入一個主權國家的首都擄走其領袖，而該國的盟友只能發表口頭譴責，這對伊朗來說是一個極其危險的訊號。

    另一個讓伊朗不安的關鍵點則是情報滲透。美軍能夠精準掌握馬杜羅的行蹤與生活細節，顯示其安全部署已被滲透得體無完膚。對於近年來多次發生核能科學家遇刺、軍事設施遇襲的伊朗來說，這種內部的不安全感顯然是一大軟肋。

    報導指出，川普政府對委內瑞拉的策略，似乎是在測試一種「低成本、高收益」的介入模式：利用制裁造成民生崩潰，配合精準的突襲，在不發動全面戰爭的情況下瓦解敵對政權。

    川普政府不僅對委內瑞拉施壓，也對伊朗擺出外交與軍事層面的強硬姿態，但相較於經濟與政治陷入困境的委內瑞拉，伊朗更有經驗應對來自美國的「極限施壓」策略。面對這種不利的情勢發展，伊朗可能會採取更為強硬的立場。一方面，德黑蘭可能加強國內的鎮壓，以防範類似委內瑞拉的街頭動亂；另一方面，伊朗可能會加速研發具備嚇阻力的武器，以避免重蹈馬杜羅被輕易「擒首」的覆轍。

    伊朗國內因經濟困境而起、至6日已持續10天的抗議活動蔓延加劇，警民衝突迄今已造成至少27名抗議者喪生。

    報導指出，委內瑞拉情勢可能提供一個觀察點，即美國在全球事務中採取的強硬策略，是否會刺激其他國家採取類似或對抗性的反制。對於伊朗而言，若美國在委內瑞拉成功推動軍事與政治目標，德黑蘭便可能將此模式視為對自身的警示。

