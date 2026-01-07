為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國會：中國向美大學提供1860億 意圖轉移研究成果與學術人才

    2026/01/07 22:43 編譯盧永山／綜合報導
    美國眾議院美中戰略競爭特別委員會指出，中國與香港合計向美國各大學提供資金達59億美元，目的是將關鍵研究成果、影響力和學術人才轉移到中國。哈佛大學（見圖）是獲得中國和香港資金最大的多學之一。（彭博）

    美國眾議院美中戰略競爭特別委員會指出，中國與香港合計向美國各大學提供資金達59億美元，目的是將關鍵研究成果、影響力和學術人才轉移到中國。哈佛大學（見圖）是獲得中國和香港資金最大的多學之一。（彭博）

    《美國之音》7日報導， 美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會5日說，中國與香港合計向美國各大學提供的資金達59億美元（新台幣1860億元），目的是將關鍵研究成果、影響力和學術人才轉移到中國。

    委員會引用的數據來自美國教育部最近推出的新網站ForeignFundingHigherEd.gov。這個網站是根據美國「高等教育法」第117條的規定設立，集中公開美國各大學申報的外國捐贈和合約訊息，目的是在提高透明度，便於公眾、媒體和政策制定者查閱。

    委員會發表聲明指出，網站數據顯示，截至2025年2月28日，中國是向美國各大學提供資金規模第4大的外國來源，總額超過40億美元（新台幣1261億元）。如果將來自香港的19億美元（新台幣599億元）計算在內，中國則躍升為第2大資金來源，合計金額接近60億美元。

    委員會主席、密西根州共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）說，這個網站有助於揭示外國對美國各大學的影響。

    穆勒納爾指出，「透過這個入口網站，我們可以清楚地看到，中國向美國各大學提供了近60億美元資金，目的是將關鍵研究成果、影響力和學術人才轉移到中國」，並稱讚美國教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）和川普政府在提升大學資金透明度方面所做的努力。

    委員會同時呼籲國會通過「安全研究法案」（SAFE Act）和「阻止外國干涉研究與教育法案」（DETERRENT Act），稱這些法案將有助於保護學生以及由納稅人資助的科學研究計畫。

    根據委員會的說法，獲得中國資金前3多的大學分別是紐約大學、哈佛大學和史丹佛大學；獲得香港資金前3多的大學則是哈佛大學、耶魯大學和史丹佛大學。

    委員會說，新網站揭露的數據呼應其先前的多項調查結果。2025年委員會發布了多份與中國高校和科研合作相關的調查報告，包括「雞舍裡的狐狸」（Fox in the Henhouse）、「聯合學院：分裂的忠誠」（Joint Institutes, Divided Loyalties）、「忠誠分裂」（Divided Loyalties）以及「從博士到解放軍」（Ph.D. to PLA）。

    在「雞舍裡的狐狸」調查中，委員會指出，其發現超過1400篇與美國國防部資助計畫相關的科學研究論文涉及與中國機構的合作，總金額超過25億美元（新台幣788億元），其中約800篇論文涉及委員會所稱的中國國防相關實體。

    「聯合學院：分裂的忠誠」的調查則指出，美中大學聯合辦學和科學研究機構可能被北京利用，加速技術轉移，並對美國國家安全構成風險。報告稱，其調查發現數十個相關合作項目未充分揭露。

    在「從博士到解放軍」調查中，委員會則指責拜登政府時期在學生簽證審查方面執行不力，導致部分與中國軍方或國防科研機構有關的中國學生進入美國大學，接受由美國納稅人資助的高等教育和科研培訓。

    根據現行法律，美國各大學在1年內從同一個外國來源獲得總額達到25萬美元（新台幣788萬元）或以上的捐贈或合約，必須向美國教育部申報。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播