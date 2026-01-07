為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國又打壓成都秋雨教會 路透：長老李英強等6人遭拘留

    2026/01/07 22:22 中央社
    中國昨天拘留四川成都秋雨聖約教會6名成員，包括教會長老李英強。（擷取自秋雨聖約教會臉書）

    中國昨天拘留四川成都秋雨聖約教會6名成員，包括教會長老李英強。（擷取自秋雨聖約教會臉書）

    路透社報導，中國昨天拘留四川成都秋雨聖約教會6名成員，包括教會長老李英強，李的住所也被警方突擊搜查。報導指出，這是中國政府近幾個月來大規模拘留地下教會信徒的行動之一。

    路透社今天報導，據秋雨聖約教會及非政府組織發出的聲明，有6名秋雨聖約教會成員，包括李英強被警方拘留。目前未知他們被拘留的原因，或是否已被檢方提起公訴。

    秋雨聖約教會是成都的非官方家庭教會，成員逾500人，是中國較大的家庭教會。報導指出，成都公安局沒有回應置評請求。

    2018年，秋雨聖約教會曾有逾100名成員被拘留。牧師王怡其後被當局以「煽動顛覆國家政權罪」和「非法經營罪」判刑9年。

    報導表示，中國一直要求宗教組織註冊。近年中國政府對所有宗教都加強控制，對未註冊的宗教組織加劇打壓及規管，令它們在籌款、網上講道及舉行面對面會議變得更困難。

    去年10月，中國錫安教會被大規模抓捕，約30名牧者和教友被警方帶走。其後有18名牧者和教友被廣西省北海市檢察院批准逮捕，面臨審判及可能被判最高3年刑期。（編輯：陳鎧妤/陳妍君）1150107

