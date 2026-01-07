為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍對掛俄旗遭制裁油輪動手 直升機盤旋試圖空降登船扣押

    2026/01/07 22:26 編譯管淑平／綜合報導
    原名「貝拉一號」的油輪現懸掛俄羅斯旗。（路透檔案照）

    原名「貝拉一號」的油輪現懸掛俄羅斯旗。（路透檔案照）

    《路透》7日根據美國官員說法和俄羅斯媒體報導，美軍7日在冰島外海的北大西洋海域，對一艘與委內瑞拉有關連、現改掛俄羅斯旗的遭制裁油輪，採取扣押行動，正試圖登上油輪。

    路透引述俄羅斯國營媒體《今日俄羅斯》（RT）報導，美軍似乎正設法從直升機，空降到這艘與委內瑞拉有關連的油輪「Marinera號」，RT並發布一張一架直升機在該油輪附近盤旋的影像。路透無法證實RT報導的真實性。不過，路透另外引述兩名美國官員說法，證實美國海岸防衛隊和軍方正執行扣押該艘油輪的行動。

    這顯然是近期歷史上，首見美軍試圖扣押一艘懸掛俄國旗的船隻。透露消息的美方官員向路透表示，過去兩週為該油輪護航的俄軍軍艦，就在行動週邊區域，包括一艘俄國潛艦。

    美軍在靠近冰島的海域採取行動，尚不清楚俄軍軍艦離美軍行動區多近。英國廣播公司（BBC）新聞網報導，目前該艘油輪位置在冰島海岸以南約200公里。

    美國試圖攔截該艘受制裁油輪的消息，最早6日由華爾街日報報導，油輪原名「貝拉一號」（Bella 1），獲得俄國出動潛艦和其他海軍船艦護航，過去兩週設法突破美國在委國週邊對遭制裁油輪的封鎖。

    RT的報導引述俄羅斯外交部說法，指該油輪位於公海，其活動符合國際海事法，呼籲西方國家尊重該船航行自由權。

