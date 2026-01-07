馬杜羅倒台失奧援 古巴面臨經濟崩潰

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅並押解至美國受審，震撼整個拉丁美洲乃至全球，而受到最嚴重衝擊的，則是古巴。（法新社）

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）並押解至美國受審，震撼整個拉丁美洲乃至全球，而受到最嚴重衝擊的，則是古巴。

華盛頓郵報報導，美國總統川普與國務卿魯比歐皆明確表示，古巴共產政權垮台不僅可能是推翻馬杜羅政權所帶來的「附帶效果」，更是目標之一。川普說，沒有馬杜羅及委內瑞拉的石油供應，「古巴看起來已經快要不行了」。魯比歐則暗示，美國或許願意助力哈瓦那政權崩潰的進程。

報導指出，這些言論在以邁阿密為中心的古巴流亡社群中，引發強烈共鳴。當地電視台的新聞幾乎全面聚焦委內瑞拉，多數為共和黨人的古巴裔領袖也紛紛發表聲明。

邁阿密—戴德郡民選稅務官費南德茲（Dariel Fernandez）表示，古巴是委內瑞拉、尼加拉瓜及拉美地區其他左翼政權問題的「根源」，「現在時機到了…卡斯楚政權也必須被究責，古巴人民終於應該獲得自由。」

多年來，由於美國的制裁，以及連許多支持者都認為僵化的古巴共產黨治理失當，古巴經濟持續滑向混亂。除了歐巴馬政府時期恢復美古外交關係、觀光增加，並為私人所有權與外來投資帶來有限空間之外，古巴經濟從未真正從蘇聯解體、外援突然中斷後開始的「特殊時期」中復原。

2000年代初期，時任委內瑞拉總統查維斯（Hugo Chávez）對古巴的支援，曾幫助哈瓦那走出「特殊時期」，以及數十年的美國制裁陰影。但如今強勢回歸的川普2.0政府，對古巴領導層構成截然不同的新威脅。

為了維持電力與交通運作，古巴長期依賴委內瑞拉的石油供應，並以安全與醫療人員作為交換，與卡拉卡斯的左翼盟友建立互惠安排。在全盛時期，委內瑞拉每天供應約10萬桶原油，使古巴不僅能滿足自身能源需求，還能將煉製後的石油產品出口，換取急需的外匯。但隨著委內瑞拉因美國制裁與管理失當導致產量大幅下滑，去年供應量已降至約3萬桶，再加上古巴老舊的煉油廠、失修的基礎設施與偶發的颶風，導致古巴去年發生至少5次全國大停電。

俄羅斯與墨西哥曾為古巴提供部分石油，但墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）很可能會面臨美國擴大施壓，要求中止對哈瓦那的援助。中國則是古巴的主要債權國，卻幾乎沒有展現援助意願。

