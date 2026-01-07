為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    委國殷鑑在前！伊朗示威升溫 總統下令不得鎮壓經濟抗議

    2026/01/07 21:27 中央社
    伊朗總統裴澤斯基安。（歐新社檔案照）

    伊朗總統裴澤斯基安。（歐新社檔案照）

    伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天下令安全部隊，不得鎮壓經濟抗議活動，並強調要區分和平示威者與持械「暴徒」。

    根據官方媒體伊朗梅爾通訊社（Mehr）於內閣會議後發布的影片中，伊朗官員表示，裴澤斯基安已「下令不得對示威民眾採取任何安全措施」。

    官員還說：「那些攜帶槍械、刀械和砍刀，且攻擊警察局或軍事設施的人是暴徒，我們必須將抗議民眾與暴徒加以區分。」

    挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，在伊朗這場3年來最嚴重的抗議鎮壓中，已有超過27人喪生，其中包括5名未滿18歲的民眾。

    而抗議過程警方發射催淚瓦斯飄向德黑蘭市中心的西納醫院（Sina Hospital）引發批評，院方發表聲明說，所謂「蓄意向醫院發射催淚瓦斯」的說法「與事實不符」。

    另外，在美國與以色列支持伊朗反政府抗議活動後，伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）今天警告，伊朗不會坐視外國勢力對自身威脅。

    根據伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency）報導，哈塔米表示：「伊斯蘭共和國認為針對伊朗民族的敵意言論升高是一種威脅，絕不會坐視不管而不做回應。」

    哈塔米還說，若「敵人犯下錯誤」，伊朗的反應將比去年6月與以色列持續12天的戰爭時更加強烈。

