    中國寄出逾千件不明種子包裹 德州警告千萬別打開

    2026/01/07 19:59 編譯管淑平／綜合報導
    2020年從中國寄到美國華盛頓州民眾內含種子的不明包裹。（路透檔案照）

    美國德州農業部近日再度警告民眾，小心從中國寄來的「不明種子」包裹，德州去年已經接獲上千件這類案例，最新一起通報案例就在去年12月底，州政府表示，這類包裹可能具生物危害性，呼籲收到包裹的民眾不要自行打開。

    美國國家廣播公司（NBC）德州地方台《NBC 5 DFW》6日報導，這些莫名從中國寄到德州的神秘包裹，內容物為不明種子，從2020年開始出現後，仍持續寄送給德州各地民眾。德州農業部表示，從去年2月以來，已經接獲1101件送到德州100多個不同地點的不明種子包裹案件通報，最新一起是去年12月29日。

    農業部專員米勒（Sid Miller）再度向民眾發出警告，指寄送種子看似無害，但是種子可能引入入侵物種，影響農作物、自然生態系統，甚至糧食供應鏈，嚴重威脅該州農業、環境和公共安全。米勒說，「乍看或許是小問題，但這是嚴重的事情」，入侵物種隨種子進入的可能性，對德州家庭和農業產業構成真實風險。

    官方也不排除這類不明包裹，可能是電商賣家隨機寄送低價值商品，騙取好評的「刷單詐騙」（Brushing scam）。除了德州，俄亥俄州、新墨西哥州和阿拉巴馬州也有類似案例通報。德州政府呼籲收到不明包裹的人，不要打開包裹、不要種植種子，也不要將種子丟進垃圾桶，以免送進掩埋場後擴散，州政府正與美國農業部密切合作，收集、測試與處置這些包裹。

