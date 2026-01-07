為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本和歌山電鐵貴志站任命第3代貓站長 延續近20年傳統

    2026/01/07 22:42 中央社
    日本和歌山縣鐵路貴志川線的貴志車站今天舉行典禮，任命三花貓「四玉」為第3代貓站長。（擷自「X」平台影片）

    日本和歌山縣鐵路貴志川線的貴志車站今天舉行典禮，任命三花貓「四玉」為第3代貓站長，接替2025年11月去世的第2代貓站長「二玉」，延續近20年的傳統。

    日本共同社報導，貴志川線自從2007年任命貓咪「小玉」為首位貓站長後，受到全日本注意，並成功吸引國內外遊客前來，帶動觀光收入增加，讓這條鐵路線能維持收支平衡、脫離財務困境。

    這樣的做法也掀起日本各地經營困難的地方鐵道仿效潮，紛紛將貓、狗、兔或其他動物任命為站長。

    今天在位於和歌山縣紀之川市的貴志車站前，經營貴志川線的和歌山電鐵社長小嶋光信將刻有「四玉站長」頭銜的金屬牌掛在這隻貓的脖子上，現場觀眾報以掌聲。

    和歌山電鐵同時介紹最新的見習貓站長「六玉」。同樣是三花貓的二玉已獲追任為榮譽站長。

    52歲來自大阪府藤井寺市的家庭主婦淺野千佐子自小玉時期起就是貴志車站貓站長的粉絲。她說：「希望貓站長們將繼續守護貴志川線。」

    典禮結束後，小嶋對媒體記者表示，日本地方鐵路正處於重大變革的轉捩點，希望四玉的站長身分將帶領改革。

