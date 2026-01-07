川普覬覦格陵蘭 白宮發聲明：「動用軍事力量」是個選項！

川普覬覦格陵蘭島。（法新社）

美國總統川普近期不斷展現對於取得丹麥自治國格陵蘭（Greenland）的強烈興趣，引發國際輿論熱議。白宮於美東時間6日發表聲明指出，川普正就取得格陵蘭一事討論「一系列選項」，其中包括動用軍事力量！

川普政府最近以國家安全為由，再度提出有意獲取格陵蘭領土的言論，外界都認為此舉除了是為了在北極地區嚇阻美國對手，另一個主要目的就是開採格陵蘭的稀土資源，降低對中國的依賴。

請繼續往下閱讀...

根據《BBC》報導，台灣時間7日上午，白宮發布聲明表示，「總統與其團隊正在討論追求這項重要外交政策目標的各種選項，而動用美國軍隊，始終是三軍統帥可以運用的手段之一」，引發國際譁然。可與此同時，美國務卿魯比歐（Marco Rubio）負責「扮白臉」，宣稱川普政府並未計畫入侵格陵蘭，而是向丹麥提出收購的可能性。

白宮這篇聲明發表前數小時，多位歐洲領袖包括英國、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙等國才剛發表聯合聲明力挺丹麥，強調歐洲和美國一樣重視北極安全，但這應由包括美國在內的北約盟國「集體」來實現，呼籲川普共同維護《聯合國憲章》原則，包括「主權、領土完整與邊界不可侵犯」。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則警告，若美國對格陵蘭發動攻擊，將意味著北約的終結。

格陵蘭相關爭議這幾天因美軍突襲委內瑞拉重新浮上檯面，美軍本月3日對委國發起軍事行動，生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，川普表示美國將暫時治理委國，引發丹麥擔憂格陵蘭可能會面臨類似處境。對委軍事行動宣告成功後，白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂（Katie Miller）就在社群PO出一張以美國國旗呈現的格陵蘭地圖，還附上「SOON（很快）」的字樣，米勒也公開直言「格陵蘭應成為美國一部分，是美國政府的正式立場」，引發外界批評。

格陵蘭島人口約5.7萬人，自1979年以來享有高度自治，但國防與外交政策仍由丹麥掌管，儘管多數格陵蘭人支持未來從丹麥獨立，但民調顯示，對於成為美國一部份是壓倒性的反對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法