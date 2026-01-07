假幣換真鈔！日警破獲昭和紀念幣贗品案 1中國人被逮

日本財務省發現有偽造的1萬日圓紀念銀幣。（擷取自@MOF_Japan社群平台「X」）

日本財務省從今年4月起，發現市面上出現偽造的1萬圓紀念銀幣，警視廳今天宣布破獲一個犯罪集團，以使用偽造貨幣的嫌疑，逮捕包含中國籍薛志偉（36歲）在內的4人。

日本為紀念昭和天皇即位60週年，在1986年發行面額1萬圓的銀幣，總數為1000萬枚，直徑35mm、重20公克，由於流通量低，一般金融機構缺乏辨識能力，也成為歹徒以偽幣換真鈔的漏洞。1990年也曾發生昭和天皇即位60週年金幣贗品事件，當時遭偽造的金幣超過10萬枚，造成上百億圓的鉅額損失。

今年4月財務省發現市面出現偽造的1萬圓紀念銀幣，警視廳取得偽造銀幣相關線索後即展開調查，已在東京、埼玉、茨城等7個都縣、約30家店鋪確認超過630枚偽造銀幣。警方將持續追查偽造銀幣的材質、製作過程，以及兌換所得資金的流向。

警視廳與茨城、埼玉2縣警察組成的聯合搜查本部，今天宣布破獲一個將偽造銀幣帶至金融機構兌換的犯罪集團，其中包括中國籍薛志偉和3名日本人。

警方表示，薛嫌於去年5到6月間，將79枚偽造的昭和紀念銀幣，帶到東京都內3個金融機關兌換。薛嫌在兌換表格中填寫了偽名，被害金融機關的監視錄影成為警方搜查的重要線索。

日本經濟新聞報導，同款紀念銀幣在2013年與2016年也曾出現過贗品，但此次流通的贗品特徵與當時不同。財務省指出，此次確認的贗品與真品相比，光澤較弱、顏色偏白、表面略顯粗糙，且直徑稍小於真品，財務省已在官網呼籲，若對銀幣真偽有所疑慮，應立即聯絡警方或日本銀行。

