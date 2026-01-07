為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    已供應烏克蘭400萬發彈藥 捷克決定不出資不派兵

    2026/01/07 19:58 中央社
    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

    捷克總理巴比斯表示，針對烏克蘭的彈藥倡議將持續進行，捷克將繼續擔任協調角色，但不會使用國家資金。巴比斯還指出，因捷克缺乏兵力，不會向烏克蘭派兵，但將持續協助訓練烏克蘭士兵。

    捷克新聞通訊社（ČTK）報導，巴比斯（Andrej Babis）6日出席巴黎「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）領袖會議後表示，針對烏克蘭彈藥倡議將繼續進行，由捷克負責協調，但資金將完全來自合作夥伴國家。

    他表示，這項決定是在與執政聯盟「自由及直接民主黨」（SPD）與「汽車黨」（Motorists）協商後達成的。

    巴比斯也在社群媒體發表聲明：「這個計畫將繼續，捷克將擔任協調者。不會有任何捷克人民的錢投入彈藥倡議。」

    捷克國家安全委員會將在今天討論彈藥倡議的未來，委員會負責就重大安全議題向政府提供建議。巴比斯表示，根據近期的國際會談，他已得出結論，取消彈藥倡議並不符合捷克的利益。

    烏克蘭彈藥倡議是由捷克前一任政府啟動，目標是從全球市場為烏克蘭尋找砲彈，協助烏克蘭抵禦俄羅斯的全面入侵。首批彈藥已在2024年中送達烏克蘭，至今已供應烏克蘭逾400萬發彈藥。

    巴比斯在去年10月國會大選前曾嚴厲批評彈藥倡議，並承諾若當選將取消這項計畫。近期他改變立場，承認這項計畫的價值，但同時質疑透明度是否足夠。

    巴比斯在巴黎受訪時表示，這項倡議只有在完全無貪腐，且全數由外國夥伴出資的情況下才能繼續。「我們有專業知識，我們的企業也有專業知識。當然，一切必須透明，且不能有任何貪腐。」

    在彈藥計畫中，捷克與荷蘭及丹麥合作最為密切。前外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）曾表示，國際捐助方已投入約1000億克朗（約新台幣1520億元），而捷克自身的出資比例相對較小。

    除了彈藥議題，巴比斯也明確表示，捷克反對向烏克蘭派遣軍隊，並拒絕「志願者聯盟」聯合聲明中的相關內容。

    巴比斯說：「我們缺乏兵力，我們需要建設自己的軍隊，也需要讓士兵留在國內。」他補充，一些歐洲國家也持相同立場，並表示捷克將持續專注於訓練烏克蘭士兵。

    巴比斯表示，有關烏克蘭的討論將持續進行，並將為2月舉行的歐盟特別峰會鋪路，屆時歐洲安全與競爭力將成為主要議題。

