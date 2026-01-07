為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普3條件極限施壓委國驅逐中俄勢力 美議員：原油不能免費送中國

    2026/01/07 19:17 編譯管淑平／綜合報導
    卡拉卡斯街頭的石油生產設施壁畫。（美聯社）

    卡拉卡斯街頭的石油生產設施壁畫。（美聯社）

    《美國廣播公司新聞網》（ABC News）7日獨家報導，美國川普政府已向委內瑞拉臨時政府，開出恢復生產原油的3大條件，首先就是驅逐中國、俄羅斯等國勢力。聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）證實，政府的計畫取決於控制委國石油，他認為，不需動用美軍即可達成此目標。

    美國廣播公司新聞網7日引述3名了解川普政府計畫的消息人士說法，白宮向委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）提出恢復原油生產的3項條件，首先就是必須將中國、俄羅斯、伊朗和古巴勢力踢出去，並切斷與其經濟關係；第二，委內瑞拉必須同意與美國獨家合作生產石油，並且在銷售重質原油時以美國優先。

    其中一名消息人士指出，國務卿魯比歐5日向國會議員閉門簡報時，向議員表示，美國能迫使委方接受，因為委內瑞拉現有油輪均已滿載，美方估計，卡拉卡斯政權若無法順利出售其石油儲備，將在短短幾週內財政破產。

    美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）接受ABC新聞網專訪時也證實，美國的計畫確實取決於控制委內瑞拉的石油，「政府確實打算控制（委內瑞拉）石油，接管那些船舶和油輪」，他不認為這需要派遣地面部隊才能達成。

    他說，「我得到的訊息是，委內瑞拉無法再開採更多原油，因為沒地方放了，沒有辦法運送，油輪都裝滿了，正等待運往合適地方出售，我們希望這些石油能在公開市場銷售，而非免費（送）給中國」，也不會開往哈瓦那。

    白宮並未駁斥這份報導；國務院尚未回應。

    一名政府高層官員表示，「總統在談的是對委內瑞拉殘餘勢力施加「最大壓力」，確保他們在遏止非法移民、切斷毒品走私、振興石油基礎設施方面，與美國合作，並且為委國人民做對的事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播