川普3條件極限施壓委國驅逐中俄勢力 美議員：原油不能免費送中國

卡拉卡斯街頭的石油生產設施壁畫。（美聯社）

《美國廣播公司新聞網》（ABC News）7日獨家報導，美國川普政府已向委內瑞拉臨時政府，開出恢復生產原油的3大條件，首先就是驅逐中國、俄羅斯等國勢力。聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）證實，政府的計畫取決於控制委國石油，他認為，不需動用美軍即可達成此目標。

美國廣播公司新聞網7日引述3名了解川普政府計畫的消息人士說法，白宮向委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）提出恢復原油生產的3項條件，首先就是必須將中國、俄羅斯、伊朗和古巴勢力踢出去，並切斷與其經濟關係；第二，委內瑞拉必須同意與美國獨家合作生產石油，並且在銷售重質原油時以美國優先。

其中一名消息人士指出，國務卿魯比歐5日向國會議員閉門簡報時，向議員表示，美國能迫使委方接受，因為委內瑞拉現有油輪均已滿載，美方估計，卡拉卡斯政權若無法順利出售其石油儲備，將在短短幾週內財政破產。

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）接受ABC新聞網專訪時也證實，美國的計畫確實取決於控制委內瑞拉的石油，「政府確實打算控制（委內瑞拉）石油，接管那些船舶和油輪」，他不認為這需要派遣地面部隊才能達成。

他說，「我得到的訊息是，委內瑞拉無法再開採更多原油，因為沒地方放了，沒有辦法運送，油輪都裝滿了，正等待運往合適地方出售，我們希望這些石油能在公開市場銷售，而非免費（送）給中國」，也不會開往哈瓦那。

白宮並未駁斥這份報導；國務院尚未回應。

一名政府高層官員表示，「總統在談的是對委內瑞拉殘餘勢力施加「最大壓力」，確保他們在遏止非法移民、切斷毒品走私、振興石油基礎設施方面，與美國合作，並且為委國人民做對的事。

