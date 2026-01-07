為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國IKEA大型商場又熄燈 一次關7家

    2026/01/07 20:17 即時新聞／綜合報導
    IKEA宣布自2月2日起中國七家分店停止營業。（路透）

    IKEA宣布自2月2日起中國七家分店停止營業。（路透）

    瑞典家具巨頭IKEA，繼去年在中國關閉2家分店後，近日宣布自2月2日起，將關閉中國7家大型商場，包括上海寶山、廣州番禺、天津中北、南通、徐州、寧波和哈爾濱等門市，並表示品牌未來在當地營運策略上有重大調整。

    根據《香港01》 報導，IKEA官方表示，這次關店是基於對現有顧客、市場環境的全面評估後作出的決定，目的是 「優化佈局、提升營運韌性」，從過去的規模擴張模式，轉向精準的市場深耕。

    不同於關閉大店，IKEA計畫在未來兩年於北京、深圳等核心城市開設超過10家的小型門市，並進一步加強線上銷售，包括官網、官方App與電商平台等，讓消費者仍能輕鬆購物，IKEA指出，受影響的顧客可透過附近其他商場或線上平台選購。

    相關人士認為，在中國房地產市場持續低迷、消費者行為改變、電商快速崛起的影響下，傳統大型零售門市面臨經營壓力，IKEA此舉亦是如此。

    目前IKEA在中國約有40餘家門市，未來如何在零售環境與電商競爭中取得平衡，仍是業界關注焦點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播