中國IKEA大型商場又熄燈 一次關7家

瑞典家具巨頭IKEA，繼去年在中國關閉2家分店後，近日宣布自2月2日起，將關閉中國7家大型商場，包括上海寶山、廣州番禺、天津中北、南通、徐州、寧波和哈爾濱等門市，並表示品牌未來在當地營運策略上有重大調整。

根據《香港01》 報導，IKEA官方表示，這次關店是基於對現有顧客、市場環境的全面評估後作出的決定，目的是 「優化佈局、提升營運韌性」，從過去的規模擴張模式，轉向精準的市場深耕。

不同於關閉大店，IKEA計畫在未來兩年於北京、深圳等核心城市開設超過10家的小型門市，並進一步加強線上銷售，包括官網、官方App與電商平台等，讓消費者仍能輕鬆購物，IKEA指出，受影響的顧客可透過附近其他商場或線上平台選購。

相關人士認為，在中國房地產市場持續低迷、消費者行為改變、電商快速崛起的影響下，傳統大型零售門市面臨經營壓力，IKEA此舉亦是如此。

目前IKEA在中國約有40餘家門市，未來如何在零售環境與電商競爭中取得平衡，仍是業界關注焦點。

