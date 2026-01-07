川普再提收購格陵蘭 「稀土夢」專家澆冷水：最後還是得送中

美國總統川普以國家安全為由，重提有意獲取格陵蘭領土的言論，企圖開採格陵蘭的稀土資源。圖為丹麥海軍艦艇在格陵蘭首府努克外海巡邏。（法新社檔案照）

美國總統川普以國家安全為由，重提有意獲取格陵蘭領土的言論，企圖開採格陵蘭的稀土資源，以降低對中國的依賴。但根據CNBC7日報導，專家指川普此一立論「荒謬」，最主要原因就是格陵蘭的稀土礦藏品質低、成本高，且無論開採出什麼原料，最終仍需運往中國進行加工，因此在格陵蘭地下獲得新的稀土資源，對解決供應鏈安全問題將毫無幫助。

格陵蘭位於美國與俄羅斯之間，長期被視為具有戰略重要性、特別是在北極安全方面。該領土人口約5.7萬，靠近新興的北極航道，隨著冰層融化，這些航道可能開通，相較於蘇伊士運河，可大幅縮短亞洲與歐洲之間的運輸時間。

白宮將格陵蘭的資源視為打破中國對稀土控制的一個潛在途徑，在川普再度表態後，市場資金蜂擁至具有格陵蘭概念的稀土類股。開發格陵蘭南部坦布里茲（Tanbreez）稀土計畫的「關鍵金屬公司」（Critical Metals Corp.）股價週二大漲約25%，而擁有克瓦內菲爾德（Kvanefjeld）稀土計畫的「能源轉型礦業公司」（Energy Transition Minerals）漲幅更超過30%。

然而，產業專家指出，華府試圖藉此解決稀土問題過於「荒謬」，忽略了開採和加工稀土的根本瓶頸，以及需要克服的反對採礦聲浪。深層數據分析公司（Deep Data Analytics）創辦人索馬桑達拉姆（Mathan Somasundaram）認為，格陵蘭嚴酷的氣候、孤立的地形及有限的基礎設施，都是釋放其戰略價值的主要障礙。他說：「現實是，考慮到天氣因素，這非常困難且很不經濟。即使你開採出來，還是得送到中國加工…從中長期來看，這幾乎沒有任何改變。」

最強烈的質疑在於礦石品質，雖然格陵蘭蘊藏大量含稀土岩石，但其濃度遠低於其他地區現有礦場；此外，格陵蘭的一些開採計畫雖然規模可觀，但通常缺乏高濃度、戰略價值更高的重稀土元素，如鏑、鋱和釔。澳洲國立大學經濟地質學教授馬夫羅傑尼斯（John Mavrogenes）指出：「這些雖然是富含稀土的大量岩石，但品質非常低。」他表示，在美國、中國和澳洲等世界主要生產礦山，稀土通常約佔礦石的5%到10%或更多，這使得每開採一噸礦石能回收更多可用材料。而在格陵蘭，這一數字低於1%。

馬夫羅傑尼斯強調，即使在最樂觀假設下，在格陵蘭生產稀土至少也要等到10年後，「所以認為這些計畫短期內會成功的想法是荒謬的」。

這還不是唯一的障礙，業內資深人士警告，即使採礦繼續進行，加工環節仍是該產業的核心瓶頸、也是中國最強的籌碼。稀土必須經過分離和精煉，才能變成金屬或磁鐵，而北京控制著全球約90%的精煉產能，這使其在供應鏈上具有戰略優勢，尤其是在電動車、再生能源和國防系統方面。索馬桑達拉姆也指出，關鍵在於中國以外的加工能力；格陵蘭的資源並未改變動態，因為稀土到處都有，並不那麼稀罕。

風暴鴉資本（Stormcrow Capital）總裁海考伊（Jon Hykawy）指出，如果華盛頓想要供應，美國本土已經有了。根據美國地質調查局的數據，美國稀土儲量估計為190萬噸，而格陵蘭估計為150萬噸。他說：「如果美國想要稀土，他們大可直接在美國本土開採。」

