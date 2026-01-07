瑞士資產遭凍結 馬杜羅3年運出1635億國庫黃金

《路透》6日披露，委內瑞拉前總統馬杜羅在執政初期曾將大批黃金運往瑞士，價值高達52億美元（約1635億台幣）。（法新社檔案照）

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍逮捕後，他和相關人員在瑞士資產立刻遭到凍結。《路透》6日披露，馬杜羅在執政初期曾將大批黃金運往瑞士，價值高達52億美元（約1635億台幣）。

根據路透查閱瑞士海關資料，馬杜羅2013年上任到2016年期間送到瑞士的這批黃金，總量達113公噸、價值約52億美元。不過，海關資料顯示，2017年起一直到2025年，委國均未再向瑞士出口黃金。

瑞士廣播電視台（SRF）報導，這批黃金來源為委國中央銀行，當時正值委國政府面臨美國制裁、大舉出售黃金支撐其經濟；委國可能是為了精煉、認證黃金，以及轉運至他地，而將黃金送到瑞士。瑞士黃金精煉中心規模在全球數一數二，設有5座大型精煉廠。

馬杜羅3日遭美軍逮捕後，瑞士立即在5日下令凍結馬杜羅和36名與其相關人員在瑞士的資產，不過瑞士並未說明遭凍結資產可能的價值或者來源。尚不清楚這些資產與運送到瑞士的委國央行黃金是否有關連。

2017年歐盟制裁委內瑞拉，瑞士也在2018年初跟進採納歐盟的制裁措施，相關制裁不包含禁止來自委內瑞拉的黃金進口。金融分析公司StoneX分析師歐康奈（Rhona O'Connell）指出，當時進口驟降可能是因為委國央行已經耗盡其黃金儲備。

