大馬前首相馬哈地摔斷髖骨！兒證實：100歲太老了不適合開刀

馬來西亞政壇傳奇、現年100歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）驚傳在家中摔倒送醫。其子穆克里（Mukhriz Mahathir）週三（7日）證實，父親因跌倒導致右髖部骨折，但考量到他已屆百歲高齡，醫療團隊與家屬評估後認為「手術不是一個好選項」，將採取保守的復健治療。

百歲仍堅持「快走」 運動後不慎摔傷

據《法新社》報導，馬哈地是在週二進行日常的「快走」（brisk walking）運動後，於家中不慎跌倒。儘管年事已高，這位前領導人仍保持著驚人的活動力。意外發生後，他意識清醒地被送往吉隆坡的國家心臟中心（National Heart Institute）。

穆克里在社群媒體發布影片說明：「特別是考慮到他的年齡已經達到100歲……因此，手術並不是一個好的選擇。」他表示，醫院專家建議馬哈地進行標準的復健療程，這將需要一段時間。家屬的目標是讓他恢復到日常健康狀態，並繼續執行他的職務。

馬哈地的女兒瑪麗娜（Marina Mahathir）則向媒體透露，父親的傷勢「嚴重但不危險」。她坦言：「爸爸沒事，但無論年紀多大，髖部骨折總是很痛的。在100歲這個年紀，任何跌倒、任何骨折都是壞事……所以需要時間癒合。」

馬哈地曾分別在1981年至2003年、以及2018年至2020年兩度出任馬來西亞首相，是該國歷史上任期最長的領導人，他在2025年7月剛慶祝了百歲誕辰。據其幕僚透露，馬哈地預計將住院數週接受觀察與治療。

