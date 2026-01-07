美要委內瑞拉驅逐中俄勢力 北京急了：中委權益須得到保護

中國外交部發言人毛寧。（歐新社檔案照）

有報導指，美國政府要求委內瑞拉必須切斷與中、俄等國的經濟聯繫，在石油生產上只與美國合作。中國外交部發言人毛寧今天說，中委合作是主權國家間的合作，是受到國際法和兩國法律保護的。

委內瑞拉政情對中國的影響，今天仍是中國外交部例行記者會的焦點。據新華社報導，針對有媒體報導稱美國政府要求委內瑞拉必須切斷與中國、俄羅斯、伊朗、古巴的經濟聯繫，在石油生產上只與美國合作，毛寧7日表示，委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權。

請繼續往下閱讀...

毛寧說，美國悍然對委內瑞拉動武，並要求委內瑞拉處置自身石油資源時「美國優先」，是典型的霸凌行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，嚴重損害委內瑞拉人民的權利，中方對此強烈譴責。「我要強調的是，中國和其他國家在委內瑞拉的合法權益必須得到保護。」

環球網報導，委內瑞拉電視台記者提問表示，委內瑞拉是中國石油生產和供應鏈的關鍵合作夥伴，中國在勘探和精煉石油方面進行了大量的投資。針對近期美國對委內瑞拉採取軍事行動，中方計劃如何保障自身的能源安全？

毛寧說，美國長期對委內瑞拉的石油業實施「非法單邊制裁」，近日還悍然對委內瑞拉使用武力，嚴重衝擊委內瑞拉經濟社會秩序，威脅全球產供鏈穩定。

她強調，中國和委內瑞拉的合作是主權國家之間的合作，是受到國際法和兩國法律保護的。

美軍3日突襲委內瑞拉並抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）任臨時總統。

北京日報報導，有委內瑞拉記者提問，中方是否計劃採取任何行動幫助確保馬杜羅夫婦獲釋等相關問題。

毛寧僅表示，美方強行控制馬杜羅夫婦明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反「聯合國憲章」宗旨和原則。中方再次呼籲美方，立即釋放馬杜羅和夫人，通過對話談判解決問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法