拿委內瑞拉換烏克蘭！川普前顧問驚爆：俄國曾提「恐怖交易」

隨著美軍突襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅，一樁涉及大國勢力範圍劃分的陳年秘辛再度浮上檯面。據《美聯社》報導，前白宮俄羅斯事務顧問希爾（Fiona Hill）驚爆，俄羅斯官員曾在2019年多次暗示川普政府，克里姆林宮願放棄支持馬杜羅，以換取美國在烏克蘭問題上對俄「放手」。

希爾目前是布魯斯金學會美國和歐洲中心資深研究員，她透露，雖然俄方從未提出正式書面報價，但時任俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）曾多次向她暗示，若美國允許俄羅斯在歐洲（指烏克蘭）行事自由，俄方也願讓美國在委內瑞拉「隨心所欲」。

希爾形容當時的情境：「那就像是在說『嘿、嘿，眨眨眼，要不要做筆交易？』」俄方甚至透過媒體文章引用美國19世紀的「門羅主義」（Monroe Doctrine），也就是主張美國不干涉歐洲事務，以換取歐洲不干涉美洲，試圖正當化這種將委內瑞拉與烏克蘭進行「交換」的詭異安排。當時，被川普派往莫斯科傳話的希爾明確回絕，強調「烏克蘭與委內瑞拉毫不相干」。

川普硬幹馬杜羅 恐正中普廷下懷

然而，隨著川普在2026年重返執政並以武力推翻馬杜羅，局勢已然改變。希爾警告，川普政府將此次突襲定調為「執法行動」並接管委內瑞拉政策，這種做法會讓克里姆林宮「樂壞了」（thrilled）。

希爾分析，川普的行動驗證了「強權即公理」（might makes right）的邏輯，即大國（如美國、俄羅斯、中國）有權劃分勢力範圍。她指出，當美國用武力「斬首」另一個國家的政府時，西方盟友將更難指責俄羅斯對烏克蘭的野心是「非法的」。

目前俄羅斯外交部對希爾的說法尚未回應，普廷本人亦未對馬杜羅被捕發表評論，僅由外交部發表聲明譴責美方「侵略」。

