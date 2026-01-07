為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國土安全部盜圖！日插畫師揭受害 全球創作者炎上

    2026/01/07 19:11 即時新聞／綜合報導
    美國國土安全部（DHS）涉嫌盜用日本著名插畫家永井博作品，引爆全球創作者與網友炎上。（圖擷取自@DHSgov 社群平台「X」）

    美國國土安全部（DHS）涉嫌盜用日本著名插畫家永井博作品，引爆全球創作者與網友炎上。（圖擷取自@DHSgov 社群平台「X」）

    美國國土安全部（DHS）為慶祝2026年到來，元旦當天在官方臉書、IG、X平台（原推特）等社群帳號發布宣傳圖，圖中還附上宣傳川普政府驅逐移民計畫字樣。日本著名插畫家永井博控訴，並未取得授權盜用他的作品；消息引起全球創作者譁然與炎上，超過2700萬網友留言聲援、致電投訴。

    綜合外媒報導，現年79歲的永井博活躍於1970年代的日本藝文界，設計許多廣告、海報、黑膠唱片、CD封面，更奠定80年代「城市流行」（City Pop）視覺風格。他2日於X平台透露，不少粉絲向他反映，有單位未經許可，直接擅自挪用他創作的經典熱帶海灘系列的其中一張圖，他感到非常震驚與不知所措。

    從永井博轉發的貼文顯示，盜用單位是聞名全球的美國國土安全部，圖片原本僅有描繪一輛美式骨董車停在碧海藍天、長著棕櫚和椰子樹的沙灘上，遠方還能看到一波巨浪朝著岸邊襲來。然而，這張圖片中央，被美國國土安全部後製嵌入「驅逐1億人後的美國」英文字樣，他們還在貼文中寫下：「國家享有平靜，不再受到第三世界包圍。」

    消息引爆日本網友怒火，許多人紛紛說，願意協助永井博維護自己的智慧財產權，更有人已致電向美國大使館抗議，還有建議他向X平台提出「數位千禧年著作權法」（DMCA）來下架該文，「守國土很認真，但別人的畫就直接侵犯」、「這讓我想起吉卜力工作室對付迪士尼的手段」、「這也太誇張，這是我看過來頭最大的盜用案例」、「前陣子任天堂事件也是，聯邦政府對著作權的意識是不是太低了」。

    美國與其他外國網友也加入炎上行列，透過X平台備註功能，強調美國國土安全部發布的貼文被原作者揭露，是未經許可的盜用行為。還有外國網友說，可以協助永井博尋找適合的律師打跨國官司，川普政府這並非首度做出侵權行為，包括流行歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、畫家金凱德（Thomas Kinkade）等人，都曾對美國國土安全部和川普政府未經授權，就使用他們作品宣傳各項政策表達不滿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播