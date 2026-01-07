美國土安全部盜圖！日插畫師揭受害 全球創作者炎上

美國國土安全部（DHS）涉嫌盜用日本著名插畫家永井博作品，引爆全球創作者與網友炎上。（圖擷取自@DHSgov 社群平台「X」）

美國國土安全部（DHS）為慶祝2026年到來，元旦當天在官方臉書、IG、X平台（原推特）等社群帳號發布宣傳圖，圖中還附上宣傳川普政府驅逐移民計畫字樣。日本著名插畫家永井博控訴，並未取得授權盜用他的作品；消息引起全球創作者譁然與炎上，超過2700萬網友留言聲援、致電投訴。

綜合外媒報導，現年79歲的永井博活躍於1970年代的日本藝文界，設計許多廣告、海報、黑膠唱片、CD封面，更奠定80年代「城市流行」（City Pop）視覺風格。他2日於X平台透露，不少粉絲向他反映，有單位未經許可，直接擅自挪用他創作的經典熱帶海灘系列的其中一張圖，他感到非常震驚與不知所措。

從永井博轉發的貼文顯示，盜用單位是聞名全球的美國國土安全部，圖片原本僅有描繪一輛美式骨董車停在碧海藍天、長著棕櫚和椰子樹的沙灘上，遠方還能看到一波巨浪朝著岸邊襲來。然而，這張圖片中央，被美國國土安全部後製嵌入「驅逐1億人後的美國」英文字樣，他們還在貼文中寫下：「國家享有平靜，不再受到第三世界包圍。」

消息引爆日本網友怒火，許多人紛紛說，願意協助永井博維護自己的智慧財產權，更有人已致電向美國大使館抗議，還有建議他向X平台提出「數位千禧年著作權法」（DMCA）來下架該文，「守國土很認真，但別人的畫就直接侵犯」、「這讓我想起吉卜力工作室對付迪士尼的手段」、「這也太誇張，這是我看過來頭最大的盜用案例」、「前陣子任天堂事件也是，聯邦政府對著作權的意識是不是太低了」。

美國與其他外國網友也加入炎上行列，透過X平台備註功能，強調美國國土安全部發布的貼文被原作者揭露，是未經許可的盜用行為。還有外國網友說，可以協助永井博尋找適合的律師打跨國官司，川普政府這並非首度做出侵權行為，包括流行歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、畫家金凱德（Thomas Kinkade）等人，都曾對美國國土安全部和川普政府未經授權，就使用他們作品宣傳各項政策表達不滿。

The peace of a nation no longer besieged by the third world. pic.twitter.com/UrPiRA7X1C — Homeland Security （@DHSgov） December 31, 2025

