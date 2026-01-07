為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美版認知作戰？ 白宮官網定調2021國會暴動是和平遊行

    2026/01/07 17:26 編譯陳成良／綜合報導
    川普政府在國會暴動5週年之際，透過白宮官網「改寫歷史」，將2021年1月6日的流血衝突定調為「和平遊行」，引發譁然。圖為當天川普的巨型投影出現在華府集會現場。（美聯社檔案照）

    歷史由勝利者書寫？在2021年1月6日美國國會暴動屆滿五週年之際，重返執政的川普政府，於當地時間6日晚間在白宮官方網站（whitehouse.gov）推出全新頁面，徹底顛覆了外界對當天流血衝突的認知。該網頁不僅將當天的暴力攻擊定調為「和平遊行」，更將矛頭指向國會警察與民主黨，上演了一場國家級的「認知作戰」。

    據《華盛頓郵報》報導，這個在週二（6日）晚間悄悄上線的新網頁，全盤採用了川普長期宣揚的觀點。網頁聲稱：「民主黨在1月6日後巧妙地顛倒了現實，將和平的愛國抗議者烙印為『叛亂分子』。」

    更令人震驚的是，儘管當年直播畫面顯示暴徒持旗桿、防熊噴霧攻擊警方，造成超過150名員警受傷，但白宮新網頁卻反過來指控：「國會警察向和平抗議的人群發射催淚瓦斯與橡膠子彈，故意升級緊張局勢。」網頁更指責警方莫名移除路障、揮手讓群眾進入，是警方戰術將一場和平示威變成了混亂。

    特赦1500人 稱暴徒是「政治受害者」

    隨著川普展開第二任期，他已特赦超過1500名因暴動被定罪或起訴的人士，其中不乏犯下襲警與煽動陰謀罪的重刑犯。對此，白宮網頁將這些人描述為「被不公平鎖定、過度起訴的政治殺雞儆猴對象」，並稱他們是被失敗的領導人所拋棄。

    此外，網頁也將責任推給前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），指控其維安疏失「引來了混亂」；甚至痛批前副總統彭斯（Mike Pence）當年認證拜登勝選是「懦弱與破壞行為」。

    這種公然改寫歷史的行徑，連共和黨自家人都無法接受。北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）在參院發言反駁：「我們讓壞人逍遙法外了。」緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）也向記者直言：「我完全不同意（白宮的說法）。那天我就在現場，我聽到暴徒高喊『吊死彭斯』，警方顯然是在保護我們。」

    儘管如此，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）仍在社群媒體大力推廣該連結，並嗆聲：「想知道真相嗎？來這裡看所有的事實。」

