美防長：在委內瑞拉展現軍事實力後 中俄不敢試探美國

美國戰爭部長赫格塞斯（前）。（法新社檔案照）

香港《南華早報》報導，美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，馬杜羅與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）已在紐約聯邦法院出庭受審。美國戰爭部長赫格塞斯5日在維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）的1座造船廠發表談話時指出，美國正在重建軍事優勢，而在美國於委內瑞拉展現軍事實力後，中國和俄羅斯將不敢「試探」美國。

赫格塞斯對杭亭頓．英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries，美國最大的軍用造船廠）向該廠工人和海軍人員表示，美國近日在委內瑞拉的軍事行動，證明了美國已恢復軍事整備以及非美國國防技術的侷限性。

赫格塞斯指出：「我們正在重建絕對且無庸置疑的威嚇阻力量，我們的敵人絕對不敢試探我們。在前幾屆美國政府執政期間，世界開始懷疑美國是否仍然有足夠的實力領導世界。現在，這種質疑都一掃而空了。」

赫格塞斯舉上週末美國在委內瑞拉的軍事行動，並打趣說：「看來俄羅斯的防空系統並沒有發揮太大作用。」

委內瑞拉的綜合防空系統主要採用俄羅斯技術，包括S-300VM和Buk-M2E系統。

在名為「自由兵工廠」的全國造船廠和工廠巡迴視察活動中，赫格塞斯呼籲美國軍工複合體進行現代化，並斷言在委內瑞拉行動之後，全世界都會關注美國。他說：「他們看到了美國的實力，看到了美國的強大，看到了美國的清晰思路和領導力。」

赫格塞斯說，雖然美國尋求與中國和世界其他國家保持良好關係，但也做好衝突的準備，並將當前形勢描繪為「大國競爭的新時代」和「透過實力維護和平的世代鬥爭」。他警告說：「我們的目標不是被動因應，而是主動出擊，讓任何敵人都不敢挑戰美國。」

