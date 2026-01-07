懷孕變成不能說的秘密？香港外傭 制度落差下的夾縫生存

根據香港法規，僱主不得因懷孕解僱外傭。示意照。（資料照）

「那一刻，我只覺得害怕」一名30歲，來自菲律賓的香港外傭安妮，在得知自己懷孕時，第一時間不是喜悅，而是焦慮與不安，她擔心一旦讓僱主知道懷孕，可能遭到解僱、失去收入來源，甚至無法撫養即將到來的孩子。

根據《bbc news》報導，安妮的恐懼，來自一起發生在去年6月的重要案件，香港警方揭發多名外傭涉嫌非法購買及使用墮胎藥，並拘捕11人，這起事件讓不少意外懷孕的外傭更加不知所措，安妮也一度動念墮胎，卻不知道自己究竟擁有哪些權利與選項。

根據香港法規，外傭只要受僱滿40週，即可享有14週有薪產假，僱主不得因懷孕解僱外傭。然而，制度與現實之間卻存在巨大落差，安妮坦言，來港前與工作期間，從未有人清楚告知懷孕相關權益，直到透過教會朋友轉介至支援機構，才首次理解法律保障，並決定將孩子生下來。

她在取得懷孕證明後向僱主坦承，卻發現雙方關係急轉直下，僱主情緒激動，甚至曾大聲斥責，最終，她在懷孕7個月時返回菲律賓待產，但對產假結束後是否能續約、重返香港，仍充滿不確定。

學者認為僱主對外傭懷孕也面臨實際層面上壓力，港教大副教授表示，許多雙薪家庭高度依賴外傭照顧孩子，產假期間的照顧空窗，確實讓僱主感到焦慮，加上現行規定要求外傭與僱主同住，更加劇居住與照顧安排的緊張。

事實上，僱主對相關法規的認知同樣不足，香港融幼社指出，僅半數僱主知道外傭享有產假，多數誤以為懷孕即可解僱，專家呼籲，政府與仲介應在聘僱前提供強制性教育與明確指引，避免誤解演變為違法。

在亞洲各地政策不一的情況下，香港制度如何在保障外傭生育權與僱主需求間取得平衡，仍是未來需要面對的嚴峻課題。

