為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    毛孩爸媽要注意！ 寒冬來襲 專家提醒保暖細節別疏忽

    2026/01/07 16:32 即時新聞／綜合報導
    寒冷冬季來臨，專家提醒替家裡的毛小孩也需要保暖措施。（圖片擷取自X/@Battersea_）

    寒冷冬季來臨，專家提醒替家裡的毛小孩也需要保暖措施。（圖片擷取自X/@Battersea_）

    冬季低溫來襲，專家提醒，不只人類需要防寒保暖，家中毛小孩同樣可能因寒冷面臨健康風險，若照顧不當，甚至可能出現失溫情形。

    根據《bbc news》 報導，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）指出，寵物長時間暴露在低溫環境中，可能出現顫抖、活動力下降等狀況，體型較小或短毛品種尤為明顯，相關機構建議，冬季可替狗與貓的睡床加鋪毛毯，並在室內安排更多溫暖角落，讓牠們能安心蜷縮休息。

    專家表示，可以將狗的睡床稍微墊高，有助避免冷風直接侵襲；貓咪則偏好在高處取暖，攀爬架或高處窩點都是不錯選擇，若因天冷減少外出活動，飼主應增加室內遊戲時間，避免活動量不足影響健康。

    在飲食方面，寵物於寒冷時可能食慾增加以維持體溫，但飲水量卻容易下降，專家強調，務必確保牠們隨時能喝到乾淨的新鮮飲水，以防脫水。

    至於外出散步，專家提到，多數狗狗的毛皮足以禦寒，但短毛、年幼、年老或身體狀況不佳的犬隻，仍建議穿著合身、防水且內裡舒適的冬季外套，遛狗盡量安排在白天，夜間外出則可使用LED項圈或高能見度牽繩，提升安全性。

    此外，鹽粒、砂礫、污垢或積雪在爪子上會造成疼痛，因此飼主應到家後，檢查並沖洗寵物的腳掌。

    另外，除了貓狗，兔子、天竺鼠等小型寵物同樣怕冷。PDSA建議，氣溫驟降時應優先移至室內，或至少安置在可避風的棚屋、無車庫空間，並以厚毯覆蓋籠舍，讓寵物們安全度過寒冬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播