毛孩爸媽要注意！ 寒冬來襲 專家提醒保暖細節別疏忽

冬季低溫來襲，專家提醒，不只人類需要防寒保暖，家中毛小孩同樣可能因寒冷面臨健康風險，若照顧不當，甚至可能出現失溫情形。

根據《bbc news》 報導，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）指出，寵物長時間暴露在低溫環境中，可能出現顫抖、活動力下降等狀況，體型較小或短毛品種尤為明顯，相關機構建議，冬季可替狗與貓的睡床加鋪毛毯，並在室內安排更多溫暖角落，讓牠們能安心蜷縮休息。

專家表示，可以將狗的睡床稍微墊高，有助避免冷風直接侵襲；貓咪則偏好在高處取暖，攀爬架或高處窩點都是不錯選擇，若因天冷減少外出活動，飼主應增加室內遊戲時間，避免活動量不足影響健康。

在飲食方面，寵物於寒冷時可能食慾增加以維持體溫，但飲水量卻容易下降，專家強調，務必確保牠們隨時能喝到乾淨的新鮮飲水，以防脫水。

至於外出散步，專家提到，多數狗狗的毛皮足以禦寒，但短毛、年幼、年老或身體狀況不佳的犬隻，仍建議穿著合身、防水且內裡舒適的冬季外套，遛狗盡量安排在白天，夜間外出則可使用LED項圈或高能見度牽繩，提升安全性。

此外，鹽粒、砂礫、污垢或積雪在爪子上會造成疼痛，因此飼主應到家後，檢查並沖洗寵物的腳掌。

另外，除了貓狗，兔子、天竺鼠等小型寵物同樣怕冷。PDSA建議，氣溫驟降時應優先移至室內，或至少安置在可避風的棚屋、無車庫空間，並以厚毯覆蓋籠舍，讓寵物們安全度過寒冬。

