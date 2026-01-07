繼限制稀土出口日本後 中對日進口二氯矽烷進行反傾銷調查

中國商務部7日宣布對原產於日本的進口二氯矽烷發起反傾銷立案調查。圖為2025年6月4日拍攝的中國商務部大門。（路透資料照）

中國商務部7日發布公告宣布，即日起對原產於日本的進口二氯矽烷（中稱二氯二氫硅，Dichlorosilane，DCS，化學分子式：SiH2Cl2）進行反傾銷立案調查。

二氯矽烷是製作半導體的相關材料之一，北京此舉不排除是繼日前全面禁止包括稀土在內的所有軍民兩用物項出口至日本後，再度就日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」相關言論，採取報復行動。

公告中指出，中國商務部去年12月收到唐山三孚電子材料有限公司請求對原產於日本的進口二氯矽烷進行反傾銷調查；該部隨即依法就申請案進行初步審查，今判定該申請案合乎規定，因此依法決定自2026年1月7日起，對原產於日本的進口二氯矽烷進行反傾銷立案調查。

公告中說，本次調查確定的傾銷調查期，為2024年7月1日至2025年6月30日，產業損害調查期為2022年1月1日至2025年6月30日；調查範圍是原產於日本的進口二氯矽烷；利害關係方應於本公告發布之日起20天內，向商務部貿易救濟調查局登記參加本次反傾銷調查，並提供相關必要資訊與數據。

該公告還提到所謂「不合作的後果」，言明利害關係方在商務部進行調查時應當如實反映情況，提供有關資料；若未照辦或未能在合理時間內照辦，甚至嚴重妨礙調查，商務部得以根據已獲得的事實與可獲得的最佳資訊，作出裁定。該調查通常應會在1年內結束調查，特殊情況下可延長6個月。

