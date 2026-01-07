李在明訪中求破冰！ 習近平潑冷水：建立信任沒那麼簡單

南韓總統李在明5日在北京會見中國國家主席習近平時，以習近平贈送的小米手機自拍。（法新社）

南韓總統李在明本週展開訪中行程，試圖修復因2017年「薩德」（THAAD）飛彈系統部署而受影響的韓中關係。據《路透》報導，李在明表示已與中方在「恢復信任」上取得進展，並希望能開啟雙邊關係的「新階段」，特別是讓受阻多年的南韓流行文化產品重返中國市場；然而，面對首爾的修復努力，中國國家主席習近平則直言：「說很容易，但做起來沒那麼容易。」

李在明7日在上海透過電視直播向南韓媒體表示，這是2國領袖3個月內的第2度會面。自2017年南韓部署美製薩德反導系統後，雙方關係陷入冰點，導致南韓影視與文化出口在中國市場遭遇非正式的封殺（即限韓令）。

李在明轉述，當他與習近平討論到國與國之間建立信任與尊重需要付出努力時，習近平回應：「說很容易，但行動沒那麼容易。」 李在明表示，這反映了修復關係確實需要實質的經營。

此外，李在明也談及了敏感的地緣政治議題。儘管近期北京與東京關係緊張，李在明仍強調：「對南韓而言，與日本的關係和與中國的關係一樣重要。」

他向習近平表示，外交關係本質上就是在平衡彼此的國家核心利益，並表達了希望近期日中之間的緊張局勢能夠緩解的立場。

除了雙邊關係，李在明也向習近平詳述了首爾試圖與平壤接觸但「至今未果」的努力，並請求中國發揮和平調停者的角色。對此，李在明轉述習近平的回應指出，習近平認可南韓目前的努力，但也強調在處理擁核的北韓問題上，「需要耐心」

