會談被放鴿子！ 沙國聯軍襲擊葉門 阻分離主義者擴大衝突

沙烏地阿拉伯領導的聯軍表示，已針對葉門發動打擊，避免分離主義組織領袖朱拜廸讓衝突升級。（歐新社）

沙烏地阿拉伯領導的聯軍今（7）日表示，已針對葉門發動「有限先發制人打擊」（limited pre-emptive strikes），以阻止阿拉伯聯合大公國支持的分離主義分子擴大衝突。

根據《法新社》報導，葉門分離主義武裝「南方過渡委員會」（STC）去年12月佔領葉門大片領土，包括與沙烏地阿拉伯接壤的哈德拉毛省（Hadramout）大部分地區，還將沙烏地阿拉伯支持的政府軍驅逐出去。

對此沙烏地阿拉伯領導的聯軍上週發動空襲，並在地面展開反攻，成功擊退分離主義者。聯軍7日再度行動，發起新1輪打擊。

聯軍指出，新打擊目的是避免分離主義組織領袖朱拜廸（Aidaros Alzubidi）讓衝突升級，並將衝突擴大到阿德雷省（Aldhale）。

聯軍補充，他們將與葉門政府及地方當局合作，以協助維護安全與秩序。

值得注意的是，朱拜廸原定於6日前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，參與旨在緩和衝突的會談，但聯軍稱他最終並未登機。

聯軍說「他逃往不明地點，分離主義組織成員對他的下落一無所知。」

