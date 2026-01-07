習近平推薦北京炸醬麵 李在明高呼「比南韓炸醬麵更清淡健康」

南韓青瓦台6日披露了韓中領袖會談的幕後細節稱，李在明（左）訪中前夕開通了習近平（右）去年贈送的小米智慧型手機，並在會談期間即興提議自拍。（歐新社）

南韓總統李在明本月4日前往北京，展開為期4天的國是訪問，並與中國國家主席習近平進行歷時90分鐘的會談。南韓總統辦公室青瓦台6日披露了韓中領袖會談的幕後細節稱，李在明訪中前夕才開通了習近平去年贈送的小米（Xiaomi）智慧型手機，並在會談期間即興提議自拍；晚宴期間，習近平推薦李在明品嚐北京炸醬麵，李在明吃了高呼，「相較南韓炸醬麵，中國版本口味更清淡健康」。

韓聯社報導，青瓦台發言人姜由楨6日在記者會上表示，兩國領導人自拍並未事先安排，而是李在明在國宴結束後臨時提議合影，習近平則欣然答應，「促成了這一輕鬆自然的互動」。姜由楨表示，期待李在明以機智幽默展現的「情商外交、微笑外交」能為韓中關係注入活力。

姜由楨介紹，兩國領導人此前於2025年11月在南韓慶州出席亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議期間會晤。當時中方領導人向李在明贈送小米智慧型手機，雙方針對通訊安全的簡短對話一度引發關注。此次李在明特意攜帶並啟用該手機，被解讀為呼應當時的交流。

雙方還就文化交流等議題展開討論。李在明表示，作為近鄰，消除兩國民眾之間的相互反感情緒十分重要，並提議透過舉辦圍棋或足球交流賽事，增進民間相互理解。此外，他還提議希望中方再向韓方租借1對貓熊，安置於南韓第2大國家級動物園光州牛峙動物園。

涉及安全與地區事務的議題上，李在明提出了對黃海中國私自建設構造物的關切。姜由楨表示，習近平認真聽取相關說明，雙方已就「黃海應成為共同繁榮之海」的方向達成共識，並同意在實務層面持續溝通。

國賓晚宴期間，李在明與中國外交部長王毅舉杯，呼籲共同維護東北亞和平穩定。王毅回應稱，朝鮮半島的長期和平穩定是兩國一致目標。餐敘交流中，習近平推薦「北京炸醬麵」作為主食，李在明品嚐後表示，「相較南韓炸醬麵，中國版本口味更為清淡健康」，現場氣氛愉悅融洽。

