快跑！美軍逮捕馬杜羅後 哥倫比亞游擊隊逃離或返國

哥倫比亞軍方1名消息人士透露，在美軍於委內瑞拉發動軍事行動並逮捕該國總統馬杜羅後，據稱在委內瑞拉活動的哥倫比亞游擊隊指揮官正在逃離。

根據《法新社》報導，哥倫比亞長期懷疑，控制著邊境古柯鹼走私路線的哥倫比亞民族解放軍（ELN）等組織的領導人，以及現已解散的哥倫比亞革命武裝力量（FARC）的部分派系，都藏身於委內瑞拉境內。

安全專家表示，哥倫比亞民族解放軍在委內瑞拉境內設有後方基地，馬杜羅雖對此否認但實際上一直默許。

1位匿名哥倫比亞軍官6日告訴《法新社》，他收到報告稱在美國對委內瑞拉展開突襲行動後，一些游擊隊領導人試圖越境返回哥倫比亞。

哥倫比亞國防部也表示，在馬杜羅遭逮捕後，游擊隊領導人在邊境地區的活動對哥倫比亞安全構成威脅。

當馬杜羅被送往紐約接受審判時，哥倫比亞發布可能發生襲擊的警報，並向長達2200多公里的邊境部署數千名士兵。

另外，《法新社》6日在哥倫比亞邊境城市庫庫塔（Cucuta）拍攝到該國士兵的身影。

