    首頁 > 國際

    切割尹錫悅戒嚴！ 南韓國民力量黨魁首度鞠躬道歉

    2026/01/07 12:34 即時新聞／綜合報導
    南韓最大在野黨國民力量黨魁張東赫7日召開記者會，針對前總統尹錫悅2024年12月3日實施緊急戒嚴令一事，向南韓國民致歉。（歐新社）

    南韓最大在野黨國民力量黨魁張東赫7日召開記者會，針對前總統尹錫悅2024年12月3日實施緊急戒嚴令一事，向南韓國民致歉。（歐新社）

    南韓最大在野黨國民力量黨魁張東赫7日召開記者會，針對前總統尹錫悅2024年12月3日實施緊急戒嚴令一事，向南韓國民致歉。張東赫坦言，國民力量當時作為執政黨，卻未能盡到應有責任。

    韓聯社報導，張東赫7日直言，緊急戒嚴是錯誤手段，為國民造成嚴重混亂和不便，也為黨員帶來了傷害。張東赫說，「作為前政府時期承擔治國理政主要角色的執政黨，國民力量未能盡職盡責，我對此深感責任重大，向國民表達誠摯道歉。」

    張東赫說，國民力量將把對過去事件的判斷與評價，交由司法機關和歷史，「跨越戒嚴與彈劾之河」，迎向未來前行。

    在外界與國民力量內部不斷要求明確表態與尹錫悅「切割」的呼聲下，張東赫7日並未作出直接回應。但韓聯社分析認為，張東赫「跨越戒嚴與彈劾之河」的表述，或有意間接表達相關立場。

    2024年12月3日晚間，南韓總統尹錫悅突然宣布戒嚴，是南韓第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴。軍方4日凌晨0時破窗進入國會大廳，封鎖出入口，與試圖抵抗的議員幕僚發生衝突；不過，國會議事堂內的190名議員隨後全票通過解除戒嚴，尹錫悅4日清晨宣布取消緊急戒嚴令，並撤回執行戒嚴事務的兵力。

