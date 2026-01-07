格陵蘭議題不挺川普？ 眾議院議長強生反對「以武力奪取領土」

白宮表示，川普已多次明言獲取格陵蘭是美國的國家安全優先事項，不過共和黨籍眾議院議長強生認為並不適合「使用武力奪取領土」。（路透）

美國總統川普展開第二任期後，不斷展現對於取得格陵蘭的強烈興趣，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）6日表示，川普已多次明確表示，獲取格陵蘭是美國的國家安全優先事項。不過共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）6日表示，他認為並不適合「使用武力奪取領土」。

綜合外媒報導，強生在委內瑞拉行動方面極力捍衛川普政府立場，不過在格陵蘭議題上，強生和川普的態度似乎大不相同。強生6日晚間被問到「是否會接受使用武力奪取領土」時，強生表示：「不，我認為這不合適。」並透露他最近沒有和川普針對格陵蘭議題進行任何對話。強生坦言：「我認為很多人都把格陵蘭島視為美國的戰略要地，我不知道它接下來會如何發展。」

白宮新聞秘書李威特6日表示，川普已多次明確表示，獲取格陵蘭是美國的國家安全優先事項之一，強調這對於在北極地區嚇阻對手非常重要。不過白宮方面的立場，並不被部分共和黨籍議員接受。

除了強生之外，猶他州共和黨眾議員摩爾（Blake Moore）與馬里蘭州民主黨眾議員霍爾（Steny Hoyer）在一份聯合聲明中表示：「揚言併吞格陵蘭的軍事叫囂，是沒有必要且極度危險的。」

